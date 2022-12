Brunetta: “Il tasso di crescita sarà attorno al 3 per cento nel 2022”

Sul governo, il ministro ha sottolineato che “siamo capitanati dal migliore che c’è in Italia, in Europa e forse anche in giro per il mondo”

Come economia “non siamo in recessione, tantomeno in recessione tecnica: il tasso di crescita quest’anno sarà attorno al 3 per cento”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo alla Festa dell’Innovazione de “Il Foglio” a Venezia. Il tasso di crescita “acquisito per trascinamento dall’anno precedente – ha spiegato – è al 2,6 per cento, e questo vuol dire che se dopo il primo trimestre che è dato positivo gli altri sono zero, noi abbiamo già il 2,6 per cento” come crescita annua, ma se il prossimo trimestre “come dicono sarà anch’esso positivo, navighiamo attorno al 3 per cento”.

Al governo, ha proseguito il ministro, “siamo capitanati dal migliore che c’è in Italia, in Europa e forse anche in giro per il mondo”. “Mi raccontavano che quando nella parte finale della pandemia c’erano” i vertici internazionali “ancora da remoto, i grandi della terra che partecipavano, quando parlavano i ‘meno grandi’ della terra spegnevano. Quando parlava Draghi tenevano acceso”. Brunetta ha evidenziato che “l’Italia non è una grande potenza ma una piccola-media potenza mediterranea e solo se ha delle personalità straordinarie” i grandi “accendono il tasto”.

Per quanto riguarda lo smart working, il ministro ha dichiarato che “una volta che le esigenze sanitarie si sono messe sotto controllo la presenza è fondamentale, o meglio: è fondamentale la regolazione”. “Io ho dato un contratto di lavoro allo smart working, che prima non c’era. Ho voluto tecnologia, regole, tutele che prima non c’erano ma ho anche detto che senza la presenza e senza la regolazione della presenza si rischia di distruggere un capitale umano, quello pubblico, che non esiste in sé ma per fornire servizi”, ha spiegato.

