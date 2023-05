Dal concerto di Springsteen all’omaggio a Claudia Cardinale: cosa fare a Roma nel fine settimana

Il concerto di "The Boss" in programma domenica al Circo Massimo. Dal 22 al 24 maggio, in occasione del Festival di Cannes, appuntamento alla Casa del Cinema con "Cannes Cannes", una selezione di dodici film vincitori della Palma d'Oro

Nuovo fine settimana di eventi, a Roma, con le iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine tra arte, teatro, danza, musica, cinema, incontri e attività per bambini e famiglie. Da Bruce Springsteen and The E Street Band domenica sera al Circo Massimo al concerto di Daniele Silvestri questa sera all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e Niccolò Fabi il 21, inizia la stagione dei live nella Capitale. Non solo musica. Da oggi e fino al 15 ottobre, al Museo di Roma in Trastevere apre al pubblico Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992), prima mostra monografica della fotografa non professionista Peggy Kleiber (Moutier 1940-2015), della quale vengono presentate 150 fotografie con una selezione di stampe vintage originali, alcuni album di famiglia e un video che ripercorre la riscoperta del suo archivio attraverso materiali inediti e filmati Super8 di famiglia. Al Museo delle Mura, invece, è stata prorogata al 18 giugno la mostra fotografica Bōchōtei. Vite all’ombra del muro di Enrico Graziani, che presenta 42 fotografie di vario formato, scattate nelle città e nei dintorni di Kesennuma e Rikuzen Takata, incentrate sulle conseguenze della costruzione di possenti muri di protezione da tsunami, con lo sguardo rivolto soprattutto all’impatto architettonico e sociale e alla vita quotidiana degli abitanti. A Villa Torlonia, il 20 maggio dalle 10 alle 19, torna l’apertura straordinaria della Torre Moresca. Singoli visitatori e gruppi potranno visitare i due piani dell’imponente costruzione, scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi del suo interno e rivivere in parte quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia.

Prosegue la programmazione di Casa del Cinema curata dalla Fondazione Cinema per Roma. Dal 22 al 24 maggio, in occasione del Festival di Cannes, appuntamento con Cannes Cannes, una selezione di dodici film vincitori della Palma d’Oro. Saranno proiettati film di alcuni grandi autori italiani e internazionali, fra cui, Francesco Rosi (Il caso Mattei), Luis Buñuel (Viridiana), Roberto Rossellini (Roma città aperta), Quentin Tarantino (Pulp Fiction) e Nanni Moretti (La stanza del figlio). Dal 19 al 21 maggio, a ingresso gratuito, Cinecittà dedicherà un omaggio a Claudia Cardinale, una delle attrici più importanti della storia del cinema italiano, con la proiezione di cinque film iconici che l’hanno vista interprete per registi del calibro di Federico Fellini, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Antonio Pietrangeli e Luigi Comencini. Sarà inoltre presentato, il 19 maggio alle 19, un cortometraggio dal titolo Un Cardinale Donna di Manuel Maria Perrone, prodotto da Claudia Squitieri e realizzato in occasione della retrospettiva di Cinecittà dedicata alla grande attrice, svoltasi lo scorso febbraio al MoMA di New York e attualmente in tour nel mondo. Al Teatro India appuntamento con una ricca galleria di storie, personaggi e versi della poesia romanesca di Strade de Roma, un reading dedicato ai poeti in vernacolo dai più noti ai meno noti, da Belli a Zanazzo, da Jandolo a Trilussa, da Pascarella a Fabrizi. Poesia, politica, storia e filosofia di vita si intrecciano in un percorso tra le vie e i versi di Roma ideato da Graziano Graziani, che si materializzerà nella mappa animata e interattiva di Giacomo Calderoni e prenderà voce attraverso un racconto che rintraccia poeti, strofe e strade della città nell’interpretazione di Francesca Astrei, Flavio Francucci e Giulia Trippetta, per una produzione Teatro di Roma. “Attraverso i raggi di una bicicletta si può anche leggere il Paese”. È quello che si propone la mostra Il Giro.

Una storia d’Italia ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 24 maggio al 18 giugno. Un inedito corpo fotografico – più di cento immagini – tratte in grandissima parte dall’Archivio Storico Riccardi, che racconta, dal 1909 a oggi, uno spaccato dell’Italia molto significativo. Il percorso espositivo si snoda non solo attraverso i grandi protagonisti del Giro d’Italia – da Fausto Coppi e Gino Bartali, passando per Gimondi, Moser e Saronni fino ad arrivare a Marco Pantani e Vincenzo Nibali – ma, attraverso gli scatti, ripercorre anche l’evoluzione di questo splendido sport, riscoprendo una passione fatta di inseguimenti e cadute, vittorie in volata e salite estenuanti fissate nella memoria collettiva di più generazioni. Un intero paese unito intorno ai suoi eroi, inseguiti con lo sguardo dai bordi delle strade, seguiti attraverso le radioline o i televisori che illuminavano le cucine delle case. Istantanee di un’epoca trascorsa, ma quanto mai attuale, in cui, spesso, Roma appare come meravigliosa scenografia. La mostra è promossa da Roma Capitale, con il contributo dell’Assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata da Agr srl in collaborazione con Archivio Storico Riccardi, Enel e Maglia Rosa. A cura di Maurizio Riccardi e Giovanni Currado. Coordinamento del progetto di Stefano Di Traglia. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Domenica, infine, si celebra la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte gratuitamente a oltre 500 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente anche a Roma e nel Lazio.

