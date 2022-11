Brexit: Truss annuncia modifiche al protocollo Irlanda del Nord, preserveremo l’Accordo del Venerdì Santo

La pace e la stabilità nell’Irlanda del Nord sono state conquistate a fatica: l’Accordo del Venerdì Santo di Belfast è la base su cui è costruita la nazione e per questo motivo deve essere preservato dalle “storture” dell’accordo commerciale post Brexit siglato da Regno Unito e Unione europea. È quanto si legge in un editoriale della ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, pubblicato sul quotidiano “The Telegraph”, secondo cui “oggi, l’Irlanda del Nord svolge un ruolo fondamentale” nella risposta all’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin. “Il popolo ucraino sta usando i nostri missili Nlaw, assemblati a Belfast, per fermare l’avanzata dei carri armati russi. Stanno difendendo i loro cieli con i missili Starstreak costruiti a Belfast. I cittadini nell’Irlanda del Nord hanno mostrato la loro immensa generosità aprendo le loro case a coloro che fuggono dalla barbarie”, ha ricordato la ministra. “L’Irlanda del Nord è ora un’economia moderna e fiorente. Nessuno vuole tornare al passato. Le basi per una condivisione del potere di successo rimangono solide. Ma l’accordo di Belfast (Venerdì Santo) è sotto pressione”, ha aggiunto, sottolineando che da febbraio non c’è un governo ufficialmente operativo nella nazione devoluta e ciò è una “diretta conseguenza del profondo impatto del protocollo sull’Irlanda del Nord” inserito nell’accordo commerciale post Brexit.

La ministra ha elencato i vari problemi causati dal protocollo: dall’aumento della burocrazia, alle procedure doganali dell’Ue “completamente inadatte alle merci che si spostano all’interno di un Paese”; dai problemi dei cittadini nordirlandesi che non possono beneficiare delle stesse decisioni economiche del resto del Regno Unito, alle restrizioni particolarmente gravose per i produttori per la vendita di prodotti alimentari. “Senza risolvere questi problemi fondamentali, non saremo in grado di ristabilire un esecutivo funzionante (a Belfast) e porre fine all’attuale impasse, lasciando l’Irlanda del Nord senza istituzioni che soddisfino la popolazione locale. Questo è il motivo per cui dobbiamo apportare modifiche in modo che il protocollo raggiunga il suo obiettivo principale dichiarato di proteggere l’accordo di Belfast (Venerdì santo) invece di indebolirlo, evitando al contempo un confine fisico, proteggendo l’integrità del Regno Unito e salvaguardando il mercato unico dell’Ue”, ha scritto Truss.

La ministra ha contestato lo scarso avanzamento dei negoziati con l’Unione europea e ha ribadito la volontà di raggiungere un’intesa tramite dei colloqui, ma senza che ciò vada a scapito della popolazione nordirlandese. “Non si tratta di demolire il protocollo, ma di farlo funzionare. Cementeremo quelle parti che funzionano mentre ripareremo quelle che non lo sono: la circolazione delle merci, la regolamentazione delle merci, l’Iva, il controllo delle sovvenzioni e la governance. Come governo dell’intero Regno Unito, abbiamo la responsabilità di risolvere questa situazione. Siamo stati chiari sul fatto che l’Ue non subirà un impatto negativo, così come abbiamo assicurato la protezione del mercato unico europeo dall’esistenza del protocollo”, ha scritto Truss. “Il nostro approccio rispetta fondamentalmente entrambe le Unioni: il Regno Unito e l’Ue. Adottando le misure necessarie per preservare la pace e la stabilità, manterremo fede ai nostri impegni nei confronti di tutte le comunità dell’Irlanda del Nord”, ha concluso la ministra degli Esteri britannica.

