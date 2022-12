Brasile: nominato il nuovo presidente di Petrobras, è il secondo in meno di due mesi

Il governo brasiliano ha annunciato la destituzione del presidente della compagnia petrolifera statale Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, il terzo a perdere l’incarico dall’entrata in carica del presidente Jair Bolsonaro. L’incarico, riferisce la stampa brasiliana, passa a Caio Mario Paes de Andrade, funzionario senior del ministero dell’economia. Ferreira Coelho era entrato in carica solo 40 giorni fa. In una nota la compagnia brasiliana fa sapere che una volta approvata dall’assemblea generale, la destituzione di Ferreira Coelho implicherà anche quella degli altri membri del Consiglio di amministrazione eletti lo scorso 13 aprile. Il presidente uscente era stato nominato al termine di un lungo periodo di frizioni tra la Petrobras e il presidente Bolsonaro, che ha più volte criticato la società per i ripetuti aumenti dei prezzi del carburante.

Solo lo scorso 17 maggio Bolsonaro ha nuovamente criticato la compagnia energetica statale per gli aumenti dei prezzi del carburante. “Invece di fare come hanno fatto le compagnie petrolifere di tutto il mondo, che hanno ridotto i loro margini di profitto, la Petrobras continua a lucrare”, ha affermato Bolsonaro, specificando che “con c’è niente di male nel fatto che una società realizzi un profitto, d’altra parte sappiamo che dato che è un’azienda che non funziona per guadagnare è costretta ad aumentare i prezzi dei carburanti”, ha aggiunto il presidente, dicendosi “rammaricato” per il prezzo del diesel altissimo”.

Nella prima settimana di maggio, in occasione della distribuzione record di dividendi agli azionisti per 48,5 miliardi di real (9,2 miliardi di euro), a seguito della registrazione di un utile netto record di 44,56 miliardi di real (8,47 miliardi di euro) nel primo trimestre del 2022, il presidente aveva pesantemente criticato l’azienda. “Questo profitto è assurdo. L’azienda deve avere una funzione sociale. Petrobras, siamo in guerra! Petrobras, non aumentate più i prezzi del carburante!”, aveva detto il capo dello Stato.

In aperta critica con la compagnia, Bolsonaro ha anche sostituito il ministro dell’Energia, Bento Albuquerque, nominando al suo posto Adolfo Sachida, fino ad allora sottosegretario agli affari strategici del ministero dell’Economia. Il presidente, sostiene la stampa locale, non avrebbe gradito l’opposizione di Albuquerque a fare ulteriori pressioni su Petrobras per evitare aumenti dei prezzi dei carburanti. Il nuovo ministro Sachsida, ha come prima azione alla guida del ministero presentato al ministro dell’Economia, Paulo Guedes, la richiesta di realizzare uno studio sulla possibile privatizzazione di Petrobras. Sachsida ha inserito nella lista anche la Pre-Sal Petroleo, società statale responsabile della gestione dei contratti di estrazione del petrolio dai bacini pre-sal, asset più importante dell’industria estrattiva brasiliana.

La privatizzazione di Petrobras e Pre-Sal Petroleo è un vecchio desiderio del ministro dell’Economia Guedes, sotto il cui impulso, all’indomani dell’elezione di Bolsonaro, era stato disegnato un piano di ampio respiro che prevedeva la privatizzazione di 17 società statali, oltre a modelli di concessione, locazione e altri partenariati in diverse aree come i trasporti, la difesa, il petrolio e il gas, l’energia, l’estrazione mineraria e persino i parchi nazionali e le foreste. Un’agenda che si è scontrata con frizioni interne allo stesso ministero e con le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. In particolare la privatizzazione di Petrobras ha incontrato l’opposizione dell’ex ministro delle miniere e dell’energia, Bento Albuquerque.

In Brasile i prezzi devono per legge seguire il ritmo dettato da alcuni parametri, tra cui quelli fissati sul tabellino dei mercati internazionali. La norma della Parità del presso internazionale (Ppi) è stata approvata dal governo di Michel Temer a ottobre del 2016, subito dopo l’impeachment della presidente Dilma Rousseff. La ripresa dell’economia dopo gli stop produttivi causati dalla pandemia di nuovo coronavirus e, soprattutto, il recente conflitto tra Russia e Ucraina, hanno accelerato la corsa dei prezzi delle principali commodities, tra cui i prodotti petroliferi. Seguendo questa regola la Petrobras ha applicato un aumento del prezzo del Diesel nelle raffinerie dell’8,9 per cento, portando il valore medio di un litro di gasolio a 4,91 real (0,95 euro). L’unica possibilità per cambiare l’attuale politica è un intervento legislativo del parlamento.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram