Brasile-Cina: Lula atteso a Pechino, in agenda commercio e guerra in Ucraina

Le condizioni cliniche del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sono buone e potrà tranquillamente recarsi in Cina domenica. Le parole del medico del capo dello stato brasiliano, Roberto Kalil Filho, sembrano scongiurare la possibilità di un annullamento della prima visita di Lula nel Paese asiatico, la terza visita ufficiale dal suo insediamento il 1 gennaio scorso, dopo Stati Uniti e Argentina. Lula avrebbe dovuto imbarcarsi per Pechino già nella tarda serata di oggi, ma a causa di una lieve polmonite la partenza è stata rinviata a domenica. Uno slittamento che, se confermato, dovrebbe comunque consentire a Lula di tenere il bilaterale con l’omologo cinese Xi Jinping, in programma il 28 marzo. Il viaggio potrebbe tra le altre cose segnare l’ingresso del Brasile nella Nuova via della Seta, darà un nuovo impulso alla cosiddetta Banca dei “Brics” e sarà occasione per un ulteriore confronto internazionale sul tema della guerra in Ucraina.

Il contrattempo sulla salute di Lula non ha fermato la macchina organizzativa, che nei giorni scorsi si è già messa in moto con l’arrivo a Pechino del ministro dell’Agricoltura Carlos Favaro, che dalla Cina ha annunciato la ripresa delle importazioni di carne bovina da parte del gigante asiatico. Un annuncio importante per il comparto della carne del Brasile, che ha nella Cina proprio uno dei suoi principali mercati di destinazione. Le importazioni erano state sospese a fine febbraio dopo la denuncia di encefalopatia spongiforme bovina (nota come sindrome della “mucca pazza”), risultato poi atipico e non pericoloso per i consumatori.

A marcare il profilo commerciale della visita c’è il folto numero di imprenditori che faranno parte della delegazione brasiliana: più di 240, secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza brasiliana. L’obiettivo del governo, si legge, è promuovere il rilancio delle relazioni con il principale partner commerciale del Paese dal 2009. Nel 2022 la Cina ha importato oltre 89,7 miliardi di dollari di prodotti brasiliani, in particolare soia e minerali. Il volume scambiato, 150,4 miliardi di dollari, è cresciuto di 21 volte dalla prima visita di Lula nel Paese, nel 2004. Oggi la Cina è il primo partner commerciale del Brasile, seguita da Usa e Argentina.

“L’obiettivo è attrarre più investimenti”, aveva detto a inizio mese il vice presidente Geraldo Alckmin. “Abbiamo molte possibilità, dalle energie rinnovabili all’idrogeno verde, dalle infrastrutture al comparto sanitario, dall’ingegneria aerospaziale, oltre all’istruzione, alla scienza e tecnologia, agricoltura, industria e al turismo. Non c’è area in cui non si possa attuare un aumento e una diversificazione del commercio bilaterale tra Brasile e Cina”, ha affermato Alckmin. “Pechino è il primo partner commerciale del Brasile con un surplus da parte brasiliana. Il Paese ha rappresentato la quota maggiore delle esportazioni brasiliane nel 2021: il 31,28 per cento del totale, per un volume d’affari di 87,7 miliardi di dollari. Il secondo partner commerciale, gli Stati Uniti, rappresenta l’11 per cento del totale dell’export brasiliano, per un volume di 31,1 miliardi di dollari. Il Brasile conta con 70 miliardi di dollari di investimenti della Cina”, ha concluso.

Nel corso della visita, inoltre, il Brasile potrebbe firmare l’adesione all’iniziativa di investimenti globali nelle infrastrutture del governo della Cina della Nuova via della seta, come dichiarato dal consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, in un’intervista a “Valor Economico”. “Non ho pregiudizi e non vedo alcun danno politico rispetto all’adesione”, ha dichiarato, precisando di non vedere “un’opzione preferenziale per la Cina rispetto agli Stati Uniti” nella decisione di aprirsi all’opportunità. La Cina ha proposto per la prima volta l’adesione del Brasile nel 2013, quando l’iniziativa è stata lanciata, ma il governo si era mostrato resistente per paura di mostrarsi ‘subordinato’ al gigante asiatico. Da allora la Nuova via della seta si è diffusa in tutto il sud America, dove solo Brasile e Colombia non hanno ancora aderito. Nell’Unione Europea, l’iniziativa ha già ottenuto l’adesione di Portogallo, Grecia e Italia.

Tra i temi in agenda non mancherà la guerra in Ucraina. Nel corso di una recente intervista con “Brasil 247” Lula ha dichiarato che intende parlare del conflitto in Ucraina con l’omologo cinese Xi Jinping. “Parlerò con Xi Jinping, perché la Cina è un Paese estremamente importante, che può avere una discussione più seria con gli Stati Uniti in merito al conflitto. Ho già detto a Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz che il Brasile è disposto a fare qualsiasi sforzo per garantire la pace. La prima cosa che bisogna fare è fermare la guerra”, ha detto il presidente. Lula ha anche accolto positivamente il recente incontro tra il leader cinese e il presidente russo Vladimir Putin, definendolo una “buona notizia”.

Il capo dello stato ha ancora una volta ribadito che il Brasile condanna l’invasione russa, ma che i Paesi devono concentrare gli sforzi per ottenere la pace, a differenza di Stati Uniti ed Europa che continuano a fornire armi all’Ucraina nel conflitto. “La Russia non è un Paese qualsiasi, non è una realtà insignificante. La Russia è molto importante per garantire che la pace nel mondo prevalga per molti, molti secoli a venire. Poiché tutti sono coinvolti, il Brasile ha detto testualmente: condanniamo l’invasione dell’integrità territoriale ucraina. Pensiamo che la Russia non avrebbe dovuto farlo. La guerra va avanti da un anno ormai, e ora bisogna trovare qualcuno che inizi a parlare di pace, perché gli Stati Uniti non parlano di pace”, ha detto il presidente brasiliano.

Non meno importante, il 29 marzo a Shanghai, sarà l’insediamento dell’ex presidente Dilma Rousseff a capo della Nuova banca di sviluppo (Ndb), il principale strumento finanziario del gruppo dei Paesi “Brics” (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Rousseff, eletta all’unanimità dal Consiglio dei governatori, rimarrà alla guida della Ndb fino a luglio del 2025. Sempre più frequentemente si segnala che l’organismo con sede a Shanghai potrebbe servire per dare corpo all’idea di creare un paniere di valute da usare per gli scambi commerciali dei Paesi Brics, strumento che potrebbe emancipare – almeno in parte -, le economie degli emergenti dal dollaro statunitense.

