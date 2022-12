Brasile: AgriTalks, il gigante amazzonico vuole diventare leader nell’esportazione di grano

Il Brasile, ha detto l’ambasciatore in Italia Helio Ramos in apertura dell’evento, “è il terzo esportatore alimentare del pianeta. È anche il paese con la più grande biodiversità sulla Terra”

Il Brasile punta a diventare uno dei maggiori esportatori di grano a livello mondiale, nel contesto della crisi alimentare che incombe a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Il tema è stato discusso nel corso dell’evento “AgriTalks – Innovazioni per la sostenibilità agrozootecnica: esperienze di Brasile e Italia” tenuto oggi presso l’ambasciata brasiliana a Roma e organizzato in collaborazione con l’Agenzia di promozione degli investimenti brasiliana (Apex). Il Brasile, ha detto l’ambasciatore in Italia Helio Ramos in apertura dell’evento, “è il terzo esportatore alimentare del pianeta. È anche il paese con la più grande biodiversità sulla Terra”. Il gigante amazzonico “è passato da importatore a esportatore di prodotti alimentari in un periodo di circa 30 anni, grazie a un investimento pionieristico in innovazione e tecnologia”.

La parabola del Brasile da Paese importatore a Paese esportatore di prodotti agricoli è stata ripresa anche da Celso Moretti, presidente dell’ente brasiliano di ricerca agrozootecnica (Embrapa). “Il Brasile oggi alimenta poco più del 10 per cento della popolazione mondiale, oltre 800 milioni di persone, ed esporta in più di 200 Paesi, grazie a investimenti in tecnologia, scienza e tropicalizzazione delle coltivazioni”, ha detto Moretti. Ora, ha proseguito, “stiamo tropicalizzando anche il grano, stiamo cercando di portare il grano nella regione centrale del Brasile. Nel corso dei prossimi 5 o 10 anni il Paese può trasformarsi nel maggior esportatore di grano al mondo”. Il presidente dell’Embrapa ha quindi sostenuto che il Brasile “può raddoppiare la propria area di produzione senza tagliare un solo albero del bioma amazzonico”, attingendo ai circa 90 milioni di ettari di pascolo degradato che si registrano nel Paese.

Il gigante amazzonico, ha detto Fernando Camargo, sottosegretario per l’Innovazione e lo sviluppo sostenibile del ministero brasiliano dell’Agricoltura, Zootecnica e Approvvigionamento, è pronto a contribuire alla sicurezza alimentare del pianeta. “Il Brasile può e deve collaborare ma conservando i suoi biomi, in particolare la biodiversità della foresta amazzonica”, ha detto il funzionario, lanciando un appello all’Europa “affinché ci aiuti a preservare i nostri biomi”. Il Brasile, ha proseguito, “ha una vocazione naturale per l’agrobusiness”. La produzione agricola brasiliana, ha spiegato, “è aumentata del 400 per cento dal ’76 al 2020, grazie a scienza e innovazione”. “Fare agricoltura in un clima tropicale non era un compito facile, ma oggi il Brasile esporta in circa 200 Paesi e alimenta oltre 800 milioni di cittadini del mondo”, ha detto il funzionario. “Oggi abbiamo 170 milioni di ettari dedicati al pascolo, 90 milioni sono a bassa produttività, abbiamo bisogno di alta tecnologia per fare in modo che questa sia la nuova frontiera agricola del Brasile”, ha concluso.

Sull’esigenza di ripensare le politiche sul cibo alla luce dell’attuale congiuntura internazionale si è soffermato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. “La guerra ha reso evidente la necessità di una strategia sul cibo a livello globale. I Paesi che avevano investito sull’agricoltura sono più forti e noi europei paghiamo il conto, siamo passati dalle politiche delle eccedenze alle politiche della carestie”, ha detto Giansanti, aggiungendo: “possiamo dire di aver sbagliato le politiche agricole degli ultimi 20 anni in Europa”. Per il presidente di Confagricoltura “bisogna tornare a parlare di produttività e intensificazione sostenibile” e “va definita una food policy a livello globale”. “Oggi abbiamo 50 e più Paesi che dipendono dalle importazioni da Russia e Ucraina e se non vogliamo effetti nefasti queste scelte di politica economica devono essere coordinate attraverso una politica del cibo a livello globale”.

Ma a pesare è anche la penuria di input agricoli e il relativo aumento dei costi. La guerra tra Russia a Ucraina sta avendo sulle aziende agricole italiane un impatto misurabile in circa 17 mila euro l’anno, ha detto Alessandra Pesce, direttrice del Centro di politiche e bioeconomia del Consiglio di ricerca ed economia agraria d’Italia (Crea). “Abbiamo fatto delle stime sull’impatto della guerra. Gli input (agricoli) hanno avuto incrementi elevatissimi”, ha spiegato l’esperta, stimando l’impatto medio sulle aziende in 17 mila euro l’anno. “Sono costi che vanno a erodere il margine di reddito, con grande rischio di esclusione delle aziende dal circuito produttivo, con un effetto immediato sull’abbandono dei territori”, ha dichiarato.

