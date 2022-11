"Da settimane ormai, il mondo è testimone di un crudele assalto illegale a Mariupol da parte della Russia che ha portato alla distruzione su vasta scala della città, comprese le atrocità contro i civili, con il pretesto contorto di 'liberare' la città. Migliaia dei suoi abitanti sono stati deportati in Russia o sfollati con la forza nelle aree dell'Ucraina non controllate dal governo"

L’Unione europea sostiene l’appello dell’Ucraina al Cremlino a consentire l’evacuazione in sicurezza dei civili di Mariupol: è necessario creare immediatamente corridoi umanitari. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. “Da settimane ormai, il mondo è testimone di un crudele assalto illegale a Mariupol da parte della Russia che ha portato alla distruzione su vasta scala della città, comprese le atrocità contro i civili, con il pretesto contorto di ‘liberare’ la città. Migliaia dei suoi abitanti sono stati deportati in Russia o sfollati con la forza nelle aree dell’Ucraina non controllate dal governo”, ha scritto Borrell in una nota.

“Nonostante la carneficina inflitta dalla Russia, a Mariupol rimangono oltre 100 mila civili, di cui un migliaio che potrebbero essersi rifugiati nell’acciaieria Azovstal, difesa dalle forze armate ucraine. Elogiamo l’Ucraina per i suoi sforzi volti a trovare una soluzione diplomatica per l’evacuazione dei civili e ci rammarichiamo che la Russia non stia ricambiando”, ha aggiunto l’Alto rappresentante.

“L’Ue sostiene l’appello dell’Ucraina al Cremlino a consentire l’evacuazione in sicurezza dei civili di Mariupol. È necessario creare immediatamente corridoi umanitari, con le necessarie assicurazioni di cessate il fuoco, da Azovstal e altre aree della città ad altre parti dell’Ucraina”, ha aggiunto. “Deve essere garantito un accesso libero e sicuro a coloro che forniscono assistenza umanitaria, in linea con i principi fondamentali dei diritti umani e il diritto umanitario internazionale”, ha specificato Borrell.

