Borrell: “L’Ue fornirà altri 500 milioni per il sostegno militare all’Ucraina”

L’Ue stanzia altri 500 milioni di euro per il sostegno militare all’Ucraina. “La ricetta è chiara, più supporto all’Ucraina, incluso il supporto militare. Voglio annunciare che l’Unione europea fornirà altri 500 milioni per supportarla militarmente, portando il totale stanziato a 2 miliardi di euro”, ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7, in corso a Weissenhaus nello Schleswig-Holstein. La Germania esercita, infatti, la presidenza di turno del gruppo. Con la prossima tranche di aiuti, ha evidenziato Borrell, il sostegno militare dell’Ue all’Ucraina aumenterà a due miliardi di euro. In questo modo, con le sanzioni e l’isolamento della Russia, l’Ue intende continuare a esercitare pressioni sul Paese. “Aumenteremo la pressione sulla Russia con più sanzioni economiche e continueremo a lavorare per isolarla internazionalmente. Combatteremo la disinformazione sulle conseguenze della guerra, sull’aumento di prezzo dell’energia e del cibo in tutto il mondo, e presenteremo un fronte unito per continuare a supportare l’Ucraina. Sono sicuro che queste saranno le conclusioni del meeting”, ha concluso.

