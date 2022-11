Borrell: “Kosovo e Serbia evitino azioni che potrebbero aumentare tensioni”

I recenti sviluppi nelle relazioni tra Kosovo e Serbia hanno messo a rischio anni di duro lavoro e risultati raggiunti nell’ambito del dialogo mediato dall’Ue tra Belgrado e Pristina e ostacolano la situazione della sicurezza nella regione e oltre. È quanto si legge in una dichiarazione dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell. “L’Unione europea invita entrambe le parti ad astenersi da qualsiasi azione unilaterale, che potrebbe portare a ulteriori tensioni. Il ritiro dei serbi del Kosovo dalle istituzioni non è una soluzione alle attuali controversie. Ha il potenziale per aumentare ulteriormente le tensioni sul terreno. Chiediamo ai rappresentanti serbi della Serbia e del Kosovo di rispettare i loro obblighi di dialogo e di tornare alle istituzioni del Kosovo per adempiere ai loro doveri, anche nella polizia, nella magistratura e nelle amministrazioni locali”, ha detto Borrell. “Allo stesso tempo, l’Ue esorta nuovamente le autorità del Kosovo a rispettare i propri obblighi senza indugio. Ciò significa estendere immediatamente il processo di reimmatricolazione dei veicoli e sospendere ogni azione sanzionatoria nei confronti di coloro che espongono la targa KM. Il problema delle targhe può essere risolto dalle parti nell’ambito del Dialogo”, ha detto Borrell.

L’Ue, ha proseguito l’Alto rappresentante, “chiede inoltre al Kosovo di avviare immediatamente i passi per istituire l’Associazione delle municipalità a maggioranza serba. L’Assemblea del Kosovo ha ratificato l’Accordo di Bruxelles e la Corte costituzionale del Kosovo ha stabilito che l’Associazione deve essere istituita. Pertanto, la sua istituzione è un obbligo legale vincolante per il Kosovo. La continua mancata attuazione di questo obbligo mina il principio dello Stato di diritto e danneggia la reputazione e la credibilità del Kosovo”. “È responsabilità delle parti garantire la pace e la stabilità. Qualsiasi azione, come l’incendio di auto o la retorica intimidatoria che potrebbe portare a tensioni, è inaccettabile e scatenerà una reazione adeguata da parte della comunità internazionale”, ha detto Borrell.

“In stretto coordinamento con la Nato/Kfor e la polizia del Kosovo, la missione dell’Ue sullo stato di diritto (Eulex) è pronta a garantire la stabilità sul terreno in Kosovo nel suo ruolo di secondo interlocutore della sicurezza. Eulex e Kfor continueranno a sostenere per mantenere un ambiente sicuro e protetto in linea con i rispettivi mandati”, ha affermato Borrell. “L’Ue esorta le parti a scegliere seriamente la via del dialogo e ad astenersi da qualsiasi azione che possa condurre alla violenza e allo scontro. L’Ue è pronta a continuare a facilitare i negoziati, ma entrambe le parti devono mostrarsi pronte a cercare soluzioni in modo costruttivo e rispettare gli obblighi assunti nel dialogo”, ha concluso Borrell.

