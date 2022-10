Borrell: “Il prezzo del petrolio è in calo dopo le nostre sanzioni contro la Russia”

Il prezzo del petrolio è in calo da quando l’Europa ha deciso di bandire l’acquisto del greggio russo, le sanzioni europee hanno effetto. Lo ha dichiarato Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. “Qualcuno afferma che l’aumento del prezzo del petrolio è dovuto al bando che abbiamo imposto. Se guardiamo l’andamento del prezzo, vediamo che è sceso dopo le nostre sanzioni. Vorrei che le persone, prima di parlare di qualcosa, cercassero delle prove del loro ragionamento. Altrimenti ognuno può dire quello che vuole”, ha dichiarato. “Se guardiamo i grafici del prezzo del petrolio, adesso è allo stesso livello di prima della guerra. Come si può dire che le sanzioni hanno incrementato il prezzo?” ha aggiunto. “C’è un grande dibattito sulle sanzioni russe, se sono veramente efficaci o se colpiscano noi più della Russia. Alcuni leader europei stanno dicendo che sono un errore. Non credo siano un errore, ma quello che dovevamo fare e che continueremo a fare”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram