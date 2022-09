Borrell: “Il blocco delle esportazioni di grano è un vero crimine di guerra”

Al suo arrivo al Consiglio Affari esteri in Lussemburgo, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue ha detto di sperare "che le Nazioni Unite raggiungeranno un accordo. È impensabile che milioni di tonnellate di grano rimangano bloccate in Ucraina, quando nel resto del mondo le persone stanno soffrendo la fame"

Il blocco delle esportazioni di grano ucraino da parte della Russia rappresenta un vero crimine di guerra. A dirlo, all’arrivo al Consiglio Affari esteri in Lussemburgo, Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue. “Credo che nessuno potrà resistere alla pressione della comunità internazionale. Spero, ed è più di una speranza, che le Nazioni Unite raggiungeranno un accordo. È impensabile che milioni di tonnellate di grano rimangano bloccate in Ucraina, quando nel resto del mondo le persone stanno soffrendo la fame. Questo è un vero crimine di guerra. Non posso immaginare che durerà ancora a lungo”, ha dichiarato.

“La guerra sta creando l’incremento di prezzi e la scarsità di energia e cibo. Supportiamo gli sforzi dell’Onu per sbloccare le esportazioni dall’Ucraina. E voglio insistere sul fatto che le sanzioni europee non sono dirette a cibo e fertilizzanti russi, chiunque voglia comprare e importare cibo dalla Russia può farlo. Non c’è nessun ostacolo su questo. Il problema è che milioni di tonnellate di grano ucraino sono ancora bloccate. Chiediamo alla Russia di sbloccare i porti ucraini e lasciar uscire le materie prime”, ha aggiunto.

