Borrell: “I Paesi Ue sequestrino le riserve valutarie russe per pagare la ricostruzione dell’Ucraina”

"Abbiamo i soldi in tasca e qualcuno deve spiegarmi perché va bene per i soldi afgani e non per quelli russi", ha proseguito l’Alto rappresentante

I Paesi membri dell’Unione europea dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sequestrare le riserve valutarie russe congelate per aiutare a pagare il costo della ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, in un’intervista al “Financial Times”. Borrell ha ricordato che gli Stati Uniti hanno preso il controllo di miliardi di dollari di beni appartenenti alla Banca centrale afgana, in parte per risarcire potenzialmente le vittime del terrorismo e per gli aiuti umanitari al Paese, e che sarebbe logico considerare passi simili con le riserve russe.

“Sarei molto favorevole perché sarebbe una scelta totalmente logica”, ha detto Borrell. “Abbiamo i soldi in tasca e qualcuno deve spiegarmi perché va bene per i soldi afgani e non per quelli russi”, ha proseguito l’Alto rappresentante. Borrell ha affermato che la questione di come pagare per la ricostruzione dell’Ucraina è stata una delle questioni politiche chiave, data la “incredibile quantità di denaro” che servirà per procedere a questo sforzo.

La Commissione europea ha reso noto che il prezzo della ricostruzione potrebbe raggiungere centinaia di miliardi di euro e si prevede che l’Europa si assumerà una quota significativa dell’onere. Tuttavia le somme raccolte nelle recenti conferenze di donazione dai partner dell’Ucraina, ha aggiunto Borrell, sono una semplice “goccia d’acqua nell’oceano” rispetto a ciò che sarebbe stato necessario. L’idea di impossessarsi delle riserve valutarie russe segnerebbe una mossa drammatica che probabilmente allarmerebbe altri governi per le difficili relazioni fra l’Ue e i suoi partner. “Questa è una delle questioni politiche più importanti sul tavolo: chi pagherà per la ricostruzione dell’Ucraina?” ha detto Borrell.

