Borrell alla “Faz”: “Faremo di più per la vittoria dell’Ucraina”

Perché l’Ucraina ottenga la vittoria nella guerra che le è stata mossa da Mosca, l’Ue “farà di più di quanto ha già fatto” con forniture di armi all’ex repubblica sovietica, indebolimento dell’economia russa e isolamento internazionale della Russia. È quanto affermato dall’Alto rappresentate dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. Intervistato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Borrell ha illustrato il significato della vittoria dell’Ucraina: “Non essere sotto il dominio russo, preservare la propria indipendenza, sovranità e integrità territoriale. E una politica basata sulla volontà del popolo”. L’Alto rappresentante ha quindi aggiunto: “Non capisco quanti sostengono che più a lungo vengono consegnate armi all’Ucraina, più a lungo durerà la guerra e maggiore sarà la sofferenza degli ucraini”. A chi porta avanti questa tesi, Borrell ha chiesto: “Non importa come finisce questa guerra? Gli ucraini dovrebbero inginocchiarsi, fatti a pezzi dai russi? È questo che si vuole?”.

Per negoziare la fine di un conflitto, ha continuato l’Alto rappresentante, si deve essere “in una posizione di forza e il compito ora è mettere gli ucraini in quella posizione”. La questione verrà discussa alla riunione informale dei ministri degli Esteri degli Stati parte del G7, in programma dal 12 al 14 maggio a Weissenhaus nello Schleswig-Holstein. La Germania esercita, infatti, la presidenza di turno del gruppo. In merito all’esito di trattative tra Mosca e Kiev, Borrell ha osservato: “Non so, dipenderà da quanto è forte ogni parte”. Interrogato sulla possibilità che l’Ue partecipi a questo negoziato, l’Alto rappresentante ha risposto che si tratta di “una questione tra Ucraina, Russia e un mediatore”. Questo ruolo non sarà dell’Ue, perché “i russi non lo accetterebbero, così come noi non accetteremmo la Russia come mediatore”. A sua volta, “la Cina non va” perché “inclina” verso Mosca. La Turchia sta, invece, facendo “un ottimo lavoro” e ha “buoni rapporti con entrambe le parti”. Secondo Borrell, la mediazione migliore sarebbe “naturalmente” quella svolta dall’Onu.

