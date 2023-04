Bonetti (Italia Viva) sul partito unico: “Ragioniamo su tessere e risorse economiche”

La vicepresidente della Federazione tra Italia Viva e Azione, Elena Bonetti, spiega alla “Stampa” che l’ex premier, Matteo Renzi, ha sempre mostrato volontà di costruire il nuovo soggetto politico, e lo stesso ha fatto Calenda. “E c’è tutta una comunità che sta investendo nel sogno di un nuovo soggetto politico. A questa domanda non ci possiamo permettere di non dare una risposta. Non può essere per nessuno il tempo dei tentennamenti, anche se è chiaro che un progetto come il nostro comporta scelte faticose”. “Costituire un nuovo partito – osserva la vicepresidente – implica che i due partiti di partenza si sciolgano, o confluiscano, la forma giuridica va solo definita. Ovviamente dobbiamo ragionare, per esempio sulle tessere: in che modo gli iscritti di Iv e Azione possono aderire? E in che modo può aderire anche chi non è né di Azione né di Iv? La volontà di sciogliersi c’è nel dire che vogliamo fare un nuovo partito”.

C’è anche un problema di soldi: “C’è un tema economico, come dare al nuovo soggetto politico le risorse necessarie per partire e al tempo stesso garantire un percorso organizzato di modifica dei punti di partenza. Ma una volta che c’è una volontà politica sono certa che una soluzione si troverà. I punti di contatto sono molti più delle resistenze fisiologiche in una fusione”.

Sembra sempre più difficile una convivenza tra due personalità così ingombranti come Calenda e Renzi: “È possibile, deve essere possibile. La politica è il luogo nel quale ciascuno di noi mette le proprie passioni, ma poi dobbiamo costruire una comunità nella quale le diverse personalità possano trovare il proprio ruolo. Sia Matteo Renzi sia Carlo Calenda, io, tutti, abbiamo dato prova di avere a cuore l’interesse generale, più dei nostri destini. Sono certa che possiamo stare insieme”, ha concluso Bonetti.

