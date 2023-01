Bonaccini: “Se Giarrusso vuole entrare nel Pd, chieda scusa a chi ha offeso in passato”

Stefano Bonaccini pone a Dino Giarrusso le condizioni per entrare nel Pd: “Noi siamo un partito aperto a chiunque e se Dino Giarrusso vorrà iscriversi al Pd prima di tutto chieda scusa a chi ha offeso in passato e dimostri di accettare le regole e il percorso di questo partito”.

Il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico è intervenuto dal palco di “Energia Popolare, per il Pd e per l’Italia”, la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano.

Nel suo discorso, Bonaccini ha parlato di scuola: “A Valditara dico che le gabbie salariali sono un ritorno al passato inaccettabile: l’italia deve andare avanti per il sud servono sgravi maggiori”. Di energia: “In Italia ci dovranno ringraziare se avremo due nuovi rigassificatori in Emilia e Toscana: in quattro mesi abbiamo autorizzato i progetti che in questo Paese richiedono da 5 a 10 anni. A Ravenna, dove noi amministriamo, lo abbiamo approvato all’unanimità, da sinistra a destra, a Piombino, dove c’è il sindaco di Fratelli d’Italia, hanno impugnato gli atti del governo, siamo più patrioti noi di loro”.

Sul congresso e sul percorso che porta alle primarie del Pd, il candidato segretario è stato chiaro: “Dalla sconfitta di settembre ci separano oltre 4 mesi, più della sconfitta ci ha fatto male come l’abbiamo gestita: le elezioni si possono vincere o perdere, ma che la seconda forza politica del Paese, la prima delle opposizioni, è incomprensibile che si autoflagelli per mesi e mesi fin quasi a suicidarsi. Questo percorso congressuale – ha spiegato – si è dimostrato ancora più incompatibile per la società e il tempo in cui viviamo, prendiamo allora un impegno: dal giorno dopo le primarie si cambia, e ci diamo regole e strumenti che facciano il bene del Pd e non di chi lo vuole demolire, mai più 5 o 6 mesi per eleggere un segretario nazionale”.

