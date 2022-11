Bombardamenti alla centrale di Zaporizhzhia, la Cina esorta le parti alla “massima moderazione”

"Non c'è spazio per tentativi ed errori quando si tratta di sicurezza e protezione degli impianti nucleari" ha fatto sapere il vice rappresentante permanente alle Nazioni Unite

La Cina ritiene che tragedie come Chernobyl e Fukushima “non debbano ripetersi” e pertanto sollecita le parti coinvolte nella guerra in Ucraina a esercitare “massima moderazione” per minimizzare il rischio d’incidenti nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, oggetto di pesanti bombardamenti. Lo ha detto ieri il vice rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Geng Shuang, ripreso oggi dall’emittente statale “Cgtn”. Parlando a una riunione del Consiglio di sicurezza, Geng ha chiarito che “non c’è spazio per tentativi ed errori quando si tratta di sicurezza e protezione degli impianti nucleari. Ogni singolo incidente potrebbe portare a una grave catastrofe nucleare con conseguenze irreversibili per l’ambiente e la salute pubblica dell’Ucraina e dei Paesi limitrofi”.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) dovrebbe condurre una visita in loco quanto prima per effettuare una valutazione tecnica dell’effettivo stato di sicurezza della centrale, ha aggiunto il diplomatico cinese. Parlando di impianti nucleari, è necessario “aderire alla scienza e alla razionalità, allo spirito di umanità, alla comunicazione e alla cooperazione, prescindendo dalle posizioni politiche, le divergenze e le considerazioni di carattere militare. Non dobbiamo permettere che le tragedie scaturite dagli incidenti nucleari di Chernobyl e Fukushima si ripetano”, ha sottolineato, sollecitando la comunità internazionale a intensificare lo sforzo diplomatico per la risoluzione politica del conflitto in Ucraina.

Le dichiarazioni del delegato cinese seguono i pesanti bombardamenti sferrati nella notte dalle forze armate russe contro obiettivi a Zaporizhzhia, Kharkiv e nella regione di Sumy, come riferito nelle prime ore di oggi dai governatori locali. Esplosioni sono state avvertite anche nelle regioni di Odessa e Dnepropetrovs’k. Nella notte gli allarmi antiaerei sono suonati in diverse regioni centrali, meridionali e orientali dell’Ucraina: ieri il presidente Volodymyr Zelensky aveva paventato massicci attacchi aerei da parte della Russia in concomitanza con l’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina dall’Unione Sovietica. Almeno 80 proiettili d’artiglieria avrebbero colpito obiettivi nella sola regione di Sumy, mentre Zaporizhzhia e Kharkiv avrebbero subito anche attacchi aerei.

