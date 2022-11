Bomba d’acqua su Roma, allagamenti e disagi dalla città alla provincia

Strade allagate, alberi pericolanti, insegne cadute e danni in tutta la città. Da questa notte un’ondata di maltempo si è abbattuta sulla Capitale. Cielo grigio, vento e secchiate di acqua hanno coperto Roma per tutto l’arco della giornata. Un’ottantina di interventi da parte dei vigili del fuoco si sono resi necessari a causa del maltempo, soprattutto nelle zone dei Castelli Romani, Monti Prenestini e Tiburtini, e per tutta la parte del litorale romano. A Ostia e nel Comune di Fiumicino l’alta marea ha invaso stabilimenti balneari, dismessi per la stagione invernale, raggiungendo le abitazioni. L’acqua si è spinta fino alle case, a ridosso del Tevere, bloccando i residenti, soprattutto disabili e anziani. Dieci squadre dei vigili del fuoco sono intervenute, con sommozzatori e anfibi, per aiutare i cittadini bloccati sotto un metro di acqua e successivamente evacuati dalle abitazioni. Lo stabilimento balneare con ristorante La Vela a Fiumicino è rimasto danneggiato.

Intorno a mezzogiorno il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha dichiarato lo stato di emergenza per tutto il territorio comunale e predisposto un piano di accoglienza per gli sfollati. Ventotto gli episodi di criticità che si sono verificati invece nella città di Roma, come annunciato su Twitter dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. I comuni più colpiti dall’emergenza maltempo sono stati, oltre a Roma, anche quelli del quadrante sud-est della provincia. A Velletri e Tivoli alcuni smottamenti del terreno hanno creato disagi alla viabilità.

I danni causati dal maltempo hanno levato commenti di protesta dalle fila delle opposizioni capitoline. “Mancati interventi su alberature, caditoie e tombini ostruiti, pavimentazioni stradali fatiscenti, immondizia, manutenzioni edili insufficienti, pochi controlli e nessuna prevenzione sono la vera causa di gran parte dei danni e dei disagi che si registrano oggi”, ha sottolineato in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. “Dall’Aurelia, dove un ramo è piombato su un’auto, alla Prenestina, dove il pericolo si è materializzato perfino dentro una scuola, a via Amaldi, fino all’ennesimo scempio del litorale, e in tutta la città: ecco la cronaca del disastro annunciato per evitare il quale ancora una volta non è stato fatto nulla”, ha aggiunto.

A causa degli ingenti disagi alla popolazione causati dalla pioggia gli esponenti della Lega, Davide Bordoni, consigliere capitolino, e Monica Picca, consigliera al Municipio Roma X, hanno chiesto al sindaco Gualtieri di “investire subito tutti fondi disponibili, compresi quelli del Campidoglio, utili a risanare il territorio e rilanciare l’economia” di Ostia, Fiumicino e di tutto il litorale romano. E anche da alcuni esponenti di opposizione della Regione sono piovute critiche. “Necessario rilanciare il ruolo della protezione civile in Regione Lazio – hanno detto i consiglieri di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Antonello Aurigemma e Laura Corrotti -, un organismo che oggi è sottodimensionato per il 50 per cento rispetto alla sua pianta organica”.

Già ieri sera il sindaco Gualtieri aveva firmato un’ordinanza di sospensione dell’attività didattica delle scuole del Municipio Roma X di Ostia, e la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche, e cimiteri a Roma. Istituti chiusi per tutta la giornata di oggi anche a Frosinone, su ordinanza del sindaco della città, Riccardo Mastrangeli. Dai dati di Coldiretti, emersi dall’analisi dell’European severe weather database (Eswd), con gli ultimi temporali sono saliti a 42 eventi estremi che hanno colpito la Penisola nell’ultima settimana con trombe d’aria, tempeste di vento, violenti temporali, grandinate e bombe d’acqua dopo il lungo periodo di caldo anomalo e assenza di precipitazioni.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram