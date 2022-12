Nubifragio nelle Marche: almeno dieci morti, ci sono dispersi

In due ore sono caduti 420 millimetri di acqua, la metà di ciò che piove in un intero anno

Almeno dieci vittime e tre dispersi. E’ questo il bilancio della bomba d’acqua che stanotte si è abbattuta sull’Anconetano, nelle Marche. A perdere la vita, residenti dei comuni di Otra, Trecastelli e Barbara. In due ore sono caduti 420 millimetri di acqua, la metà di ciò che piove in un intero anno. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha scritto su Facebook di aver ricevuto le chiamate del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il presidente Mattarella “ha espresso la solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti quanti stanno instancabilmente lavorando per i soccorsi”, prosegue Acquaroli. “Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso la sua vicinanza rassicurandomi sul supporto per ogni necessaria esigenza”, aggiunge. “Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire. Il pensiero va alle persone scomparse e alle loro famiglie, a cui esprimo cordoglio e vicinanza”, conclude Acquaroli.

“Se ce ne fosse bisogno, la situazione sia lato Castelleone che lato Serra de Conti è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita… Tutte le forze disponibili sono all’opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti….” ha scritto in un post su Facebook Riccardo Pasqualini, il sindaco di Barbara, uno dei comuni colpiti in maniera più importante dall’alluvione di questa notte.







Le immagini pubblicate sui social network nelle ultime ore sono drammatiche. Questa mattina i vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di chi è ancora disperso. Sono 180 quelli schierati, salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi in oltre 150 interventi.

“Sentiti il capo della protezione civile, il governatore e il suo vice, l’assessore alla salute e alcuni sindaci e amministratori del territorio ferito. Tutti operativi, altri pronti a intervenire, siamo al fianco delle popolazioni colpite da una bomba d’acqua dal cielo che, in poche ore, ha portato a terra più della metà della pioggia di un intero anno” ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

Fratelli d’Italia ha dato al presidente della Regione Marche Acquaroli piena disponibilità per qualsiasi cosa dovesse servire anche a livello centrale ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di “Radio anch’io”, su Radio24,a proposito della bomba d’acqua che si è abbattuta stanotte sull’Anconetano, nelle Marche. “La situazione – ha aggiunto Meloni – è complessa e sembra peggiorare ora dopo ora rispetto all’idea che ne avevamo avuto all’inizio”.

Attoniti e senza parole di fronte alla tragedia che si è abbattuta sulle Marche, ha scritto su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. “Il pensiero e il pianto per le vittime. La speranza che i soccorritori abbiano successo nel loro incessante lavoro”, aggiunge

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram