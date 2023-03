Blinken vede Lavrov a sorpresa in India, è il primo incontro dall’invasione dell’Ucraina

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un breve incontro a sorpresa con il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, a margine della riunione ministeriale del G20 in India. Lo rendono note fonti del dipartimento di Stato citate dalla stampa statunitense.

Il colloquio è durato meno di dieci minuti ed è stato il primo di persona dall’invasione russa dell’Ucraina, oltre un anno fa. Blinken ha colto l’occasione per chiedere alla Russia di riconsiderare la decisione di sospendere la propria partecipazione al trattato Nuovo Start, l’unico a garantire il controllo degli armamenti nucleari tra le due superpotenze, e di accettare la proposta di Washington per il rilascio del cittadino statunitense Paul Whelan, attualmente detenuto in Russia.

Il capo della diplomazia Usa ha anche ribadito il proprio sostegno per una proposta di pace in Ucraina che preservi l’integrità territoriale del Paese.

La riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi è stata “macchiata” nuovamente dall’invasione russa dell’Ucraina, ha dichiarato nel suo intervento il segretario di Stato Usa invitando i colleghi a chiedere con forza il ritiro delle forze russe. “Sfortunatamente – ha affermato il capo della diplomazia statunitense nel suo intervento, come riporta la stampa al seguito – questo incontro è stato macchiato ancora una volta dalla guerra gratuita e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina, dalla deliberata campagna di distruzione di obiettivi civili e dagli attacchi ai principi cardine della Carta delle Nazioni Unite”. Secondo Blinken, il G20 dovrebbe ribadire l’invito alla Russia a porre fine al conflitto ritirando le proprie forze dall’Ucraina “per il bene della pace internazionale e della stabilità economica”.

“Mostrando il nostro sostegno per l’Ucraina, restiamo concentrati sulle grandi sfide globali. È quello che il mondo si aspetta da noi”, ha aggiunto il segretario di Stato. Blinken ha anche ricordato come la Russia debba ancora rinnovare l’Iniziativa sul grano del Mar Nero e ha invitato i colleghi a prestare attenzione alla sicurezza alimentare ed energetica, con particolare riferimento all’impatto del conflitto sui Paesi meno sviluppati. “È imperativo che il G20 si esprima a favore del rinnovo e dell’estensione dell’iniziativa per rafforzare la sicurezza alimentare a beneficio dei più vulnerabili”, ha concluso Blinken.

