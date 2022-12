Blinken: pronti ad aprire la “China House” al dipartimento di Stato per agevolare gli sforzi diplomatici

"Invece di usare il suo potere per rafforzare e rivitalizzare quelle stesse leggi, accordi, principi, le istituzioni che ne hanno consentito il successo, in modo che anche altri paesi possano beneficiarne, Pechino le sta minando" ha detto ancora il segretario di Stato Usa

La concorrenza “non deve per forza portare a conflitti” e nei rapporti con la Cina gli Stati Uniti “lavoreranno per evitarlo”, puntando in particolare sulla diplomazia e ad aprire una “China House” presso il dipartimento di Stato per ottimizzare gli sforzi. Lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato Usa Antony Blinken nel discorso tenuto all’Asia Society di New York e incentrato sulle relazioni di Washington con Pechino. “In un momento cosi complicato a livello mondiale la diplomazia è un valore aggiunto”, ha proseguito Blinken, che pur condannando le politiche cinesi “di distorsione del mercato” e “una retorica sempre più provocatoria” nei confronti di Taiwan si è detto “determinato a fornire al nostro dipartimento e ai nostri diplomatici gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo” nel loro lavoro, “anche costruendo una China House presso il dipartimento di Stato” per integrare i loro sforzi diplomatici sulla Cina in collaborazione con il Congresso. “Una delle cose più potenti degli Stati Uniti è che siamo stati a lungo una destinazione per persone di talento e motivate provenienti da ogni parte del pianeta”, ha detto ancora Blinken, ricordando che fra queste ci sono “milioni di studenti provenienti dalla Cina”.

La Cina rappresenta “la più seria sfida a lungo termine” per l’ordine internazionale e dovrebbe rispettare le istituzioni che ne hanno consentito la crescita, per garantire un’economia globale più aperta e inclusiva. “Il nostro compito è mostrare che il futuro appartiene a chi crede nella libertà”, ha detto Blinken, assicurando che non è obiettivo degli Stati Uniti “cambiare il sistema cinese” ma che ha definito la Repubblica popolare come “la più seria sfida a lungo termine” per l’ordine internazionale.

“Invece di usare il suo potere per rafforzare e rivitalizzare quelle stesse leggi, accordi, principi, le istituzioni che ne hanno consentito il successo, in modo che anche altri paesi possano beneficiarne, Pechino le sta minando”, ha detto ancora il segretario di Stato Usa, assicurando che da Washington “difenderemo e rafforzeremo il diritto internazionale, gli accordi, i principi e le istituzioni che mantengono la pace e la sicurezza, tutelano i diritti degli individui e delle nazioni sovrane e rendono possibile la coesistenza e la cooperazione di tutti i paesi”.

La politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan “non è cambiata” e si rifà al principio di “una sola Cina”. “Su Taiwan il nostro approccio è stato coerente per decenni e amministrazioni”, ha detto Blinken, per il quale “la nostra politica non è cambiata” e che ha ribadito la contrarietà degli Stati Uniti a “qualsiasi modifica allo status quo”.

