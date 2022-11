Blinken lancia la strategia Usa per l’Africa: “Non detteremo le scelte del continente”

Democrazia, investimenti, sicurezza, ripresa dalla pandemia di Covid ed energia pulita: sono questi i quattro pilastri individuati dalla nuova strategia degli Stati Uniti per l’Africa illustrata oggi a Pretoria dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Una strategia che, nelle parole di Blinken, mira ad instaurare “una vera partnership” con il continente, ma senza che Washington “detti” le scelte che l’Africa dovrebbe compiere. “I Paesi africani sono stati trattati come strumenti del progresso di altre nazioni, piuttosto che come autori di loro”, ha detto Blinken nel suo atteso discorso pronunciato all’Università di Pretoria. “Di volta in volta, è stato detto loro di schierarsi in grandi lotte di potere che sono lontane dalle lotte quotidiane del loro popolo africano, ha aggiunto il segretario di Stato, sottolineando che Washington non tratterà la democrazia come “un’area in cui l’Africa ha problemi e gli Stati Uniti hanno soluzioni” ma riconoscerà le “sfide comuni” da “affrontare insieme, alla pari”. Rivolgendosi al controverso gruppo mercenario russo Wagner, che opera in alcuni Paesi africani come la Libia, il Mali e la Repubblica Centrafricana, Blinken ha quindi accusato il gruppo “sostenuto dal Cremlino” di sfruttare “l’instabilità per depredare risorse e commettere abusi nell’impunità”.

Il segretario di Stato ha quindi annunciato che gli Stati Uniti lanceranno un Global Fragility Act che “farà un investimento decennale nella promozione di società più pacifiche, più inclusive e più resilienti in luoghi in cui le condizioni sono mature per il conflitto”. Il progetto riceverà un finanziamento di 200 milioni di dollari ogni anno per il prossimo decennio, ha affermato. Nel suo discorso, Blinken è inoltre tornato a respingere la tesi di Mosca secondo cui le sanzioni occidentali sono responsabili dell’aumento dei prezzi dei cereali che sta colpendo l’Africa. “Anche prima che il presidente (Vladimir) Putin lanciasse la sua piena invasione, 193 milioni di persone in tutto il mondo avevano bisogno di assistenza alimentare”, ha detto il segretario di Stato, ricordando inoltre che gli Stati Uniti stanno sostenendo i Paesi africani colpiti dalla guerra, mentre la Russia sta solo causando problemi. “La Banca mondiale crede che l’invasione russa (dell’Ucraina) potrebbe aggiungere altri 40 milioni di persone a questo numero senza precedenti. La maggior parte si trova in Africa”, ha continuato. In precedenza Blinken ha incontrato l’omologa sudafricana, Naledi Pandor, con cui ha ricordato i legami storici tra i due Paesi e ribadito l’importanza della loro cooperazione in settori quali il commercio e gli investimenti, la salute e la scienza, tuttavia la guerra in Ucraina è stata il convitato di pietra dei colloqui. Pandor ha riferito alla stampa che lei e Blinken hanno avuto “discussioni molto franche su questioni si cui a volte non siamo d’accordo, senza per questo rompere la nostra amicizia”, ​​ha detto. Le relazioni tra il Sudafrica e gli Stati Uniti si sono fatte più tese dopo che Pretoria – così come molti altri Paesi africani – è rimasta neutrale sull’invasione russa dell’Ucraina, astenendosi dal voto sulla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram