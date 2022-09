Blinken: “La guerra del Cremlino ha isolato i cittadini russi”

La guerra del Cremlino in Ucraina ha lasciato la Russia isolata a livello internazionale e sta privando i cittadini russi della possibilità di costruire un futuro migliore in armonia con i loro vicini. Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken in occasione della Giornata della Russia, che cade oggi. “Esprimo il mio augurio per un futuro più pacifico e aperto per il popolo russo”, ha detto Blinken in una nota del Dipartimento di Stato. “Il 12 giugno 1990 ha segnato un passo importante nel realizzare le aspirazioni del popolo russo alla libertà, alla democrazia e all’abbattimento delle barriere che lo separano dal resto del mondo”.

Purtroppo, prosegue la dichiarazione, “questa non è la realtà nella Russia di oggi, dove il Cremlino ha intensificato la sua repressione contro la società civile e i media indipendenti”. Una repressione che si verifica “mentre il Cremlino sta conducendo una guerra non provocata e ingiustificata contro uno stato sovrano e vicino. Il governo russo sta tentando di mantenere i suoi cittadini all’oscuro delle atrocità che sta commettendo contro il popolo ucraino”, ha detto Blinken. “La guerra del Cremlino ha lasciato la Russia isolata a livello internazionale e sta privando i cittadini russi della possibilità di costruire un futuro migliore in armonia con i loro vicini”, recita la nota del Dipartimento di Stato.

