Media Usa: l’amministrazione Biden sta facendo pressione per evitare un taglio della produzione di petrolio

Un taglio alla produzione finirebbe con incrementare i prezzi, determinando un rialzo anche per i prezzi della benzina negli Stati Uniti. Un fattore che acquisisce ancora più importanza in vista delle elezioni di medio termine in programma per novembre

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta facendo pressione sui Paesi del Medio Oriente per evitare un taglio della produzione di petrolio, in vista della prossima riunione Opec+ che si terrà oggi a Vienna. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn”, che un taglio alla produzione globale di petrolio finirebbe con incrementare i prezzi, determinando un rialzo anche per i prezzi della benzina negli Stati Uniti. Un fattore, quest’ultimo, che acquisisce ancora più importanza in vista delle elezioni di medio termine in programma per il mese prossimo. Secondo le fonti, gli esperti dell’amministrazione Biden in materia di energia, economia e politica estera hanno cercato di indurre le controparti di Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti a votare contro un taglio alla produzione alla riunione di domani. In alcuni documenti inviati recentemente dalla Casa Bianca al dipartimento del Tesoro, ottenuti dalla “Cnn”, i funzionari dell’amministrazione affermano che un taglio alla produzione rappresenterebbe “un totale disastro”. Una delle fonti ha affermato che “tutti devono essere consapevoli di quello che c’è in gioco”. Interpellata dalla “Cnn”, la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, ha dichiarato che “siamo stati molto chiari sulla necessità di garantire l’equilibrio tra domanda e offerta per abbassare i prezzi in capo ai consumatori di tutto il mondo: continueremo a parlarne con i nostri alleati”.

Dal canto suo l’Opec+, l’alleanza che riunisce i membri del cartello petrolifero Opec (l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) e Paesi indipendenti come la Russia, ha fatto sapere che studierà la situazione generale del mercato petrolifero e prenderà la decisione più idonea a garantire forniture di energia, salvaguardando gli interessi di produttori e consumatori. A prendere questa posizione è stato il ministro dell’Energia del Kuwait, Mohammad al Faris, alla vigilia dell’incontro dell’organizzazione. A detta di Al Faris, “Opec+ ha flessibilità nell’ambito della Dichiarazione dell’accordo di cooperazione” e ciò le consente di provare a garantire la ripresa e l’equilibrio del mercato, come mostrato dal successo avuto nel 2020 e 2021.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram