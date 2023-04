Biden incoraggia i leader dell’Irlanda del Nord a tornare alla condivisione del potere

La pace in Irlanda del Nord non era inevitabile e “non possiamo mai dimenticarlo”. Queste le parole con cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha iniziato il discorso all’Università dell’Ulster, a Belfast. Biden è arrivato nel capoluogo nordirlandese ieri sera, in occasione della sua visita lunga quattro giorni sull’isola d’Irlanda per celebrare il 25mo anniversario dell’accordo del Venerdì Santo. Parlando proprio dell’accordo di pace stipulato nel 1998, che pose fine ai Troubles, il violento conflitto decennale nell’Irlanda del Nord, Biden ha affermato: “Migliaia di famiglie sono state colpite da problemi. Le perdite erano reali, il dolore era personale”.

Ed è proprio per l’importanza che questo accordo ha avuto, che Biden ha accuratamente sollecitato un ritorno alla condivisione del potere nel parlamento nordirlandese di Stormont. “Spero che non sia troppo presuntuoso da parte mia dire che credo che le istituzioni democratiche stabilite attraverso l’Accordo del Venerdì Santo rimangano fondamentali per il futuro dell’Irlanda del Nord”. Sebbene abbia specificato come questa non sia una sua decisione, ma una decisione che spetta solo all’Irlanda del Nord, Biden ha aggiunto: “Spero che l’Assemblea e l’esecutivo vengano presto ripristinati”. Il presidente statunitense ha esortato i leader politici dell’Irlanda del Nord a ripristinare il loro governo di condivisione del potere con la promessa che decine di importanti società statunitensi erano pronte a investire nella nazione devoluta qualora tale problema politico si fosse risolto. A riguardo, in una nota ufficiale rilasciata da Downing Street dopo il bilaterale a porte chiuse tra il premier britannico Rishi Sunak e Biden, si legge: “Il primo ministro e il presidente Biden hanno entrambi espresso la loro sincera speranza che le istituzioni in Irlanda del Nord vengano ripristinate il prima possibile”.

La stampa britannica ritiene che la tempistica della visita di Biden dia una scadenza non ufficiale ai procedimenti che hanno portato alla firma dell’accordo di Windsor. Dopo il suo discorso presso l’Università dell’Ulster, Biden ha infatti incontrato i leader dei cinque partiti nordirlandesi, nel “coraggioso tentativo” di aiutare a sbloccare la situazione di stallo che ha tenuto Stormont senza un governo funzionante per più di un anno. L’appello del presidente Biden affinché si possa riprendere la condivisione del potere nella nazione devoluta non è stato però ben accolto dal Partito unionista democratico (Dup), che infatti si rifiuta di tornare a Stormont in protesta all’accordo di Windsor per il commercio post-Brexit. Il leader del Dup, Jeffrey Donaldson, ha affermato che la visita odierna di Biden “non cambierà la dinamica politica” in Irlanda del Nord. Di parere opposto è invece la vice leader del partito Sinn Fein, Michelle O’Neill, che ha affermato che il messaggio di oggi del presidente statunitense è stato “un messaggio di speranza e opportunità”, così come “un messaggio chiaro al Dup”.

Nel tardo pomeriggio, il presidente Biden ha lasciato Belfast e l’Irlanda del Nord per dirigersi a Dublino, dove nella giornata di domani parlerà al Parlamento irlandese e sottolineerà la stretta cooperazione tra le due nazioni davanti a un’intera gamma di sfide globali condivise. Qui Biden incontrerà anche il presidente della Repubblica d’Irlanda, Michael Higgins, e il premier irlandese Leo Varadkar. Biden ha sottolineato come difendere l’accordo del Venerdì Santo, e la pace in tutta l’isola dell’Irlanda, sia una priorità costante per la sua amministrazione. Biden è infatti impegnato nella difesa di tale accordo sia perché è uno dei più grandi successi della diplomazia Usa degli ultimi tempi, sia per motivi personali. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti origini irlandesi attraverso il suo bis-bis-bisnonno, che ha lasciato l’Irlanda nel diciannovesimo secolo, durante la grande carestia. Proprio per questo legame, Biden farà visita alla Contea di Louth e a quella di Mayo, da dove provenivano alcuni dei suoi antenati irlandesi.

