Biden in Messico: da domani il vertice con i Paesi dell’America del Nord

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, arriva in serata in Messico dove, da domani, parteciperà al vertice dei Paesi dell’America del Nord assieme al presidente ospite, Andrés Manuel Lopez Obrador, e al primo ministro del Canada, Justin Trudeau. L’arrivo di Biden, alla sua prima missione in un Paese dell’America latina da quando è presidente, è preceduto da almeno due eventi densi di significato nell’agenda politica regionale: l’arresto in Messico di Ovidio Guzman, figlio del famigerato “Chapo”, ricercato negli Usa, e la decisione di Washington di inaugurare una nuova politica migratoria basata su più visti e ed espulsioni di irregolari. Lo stesso vertice, noto nelle Americhe come l’incontro dei “Tre Amigos”, sarà in gran parte centrato sui temi della migrazione e della lotta al traffico degli stupefacenti. E non è un caso che l’inquilino della Casa Bianca arrivi in Messico dopo la visita alle città di confine di Laredo ed El Paso, Texas, dove il tema migratorio è stato di particolare urgenza.

Nell’agenda del vertice rientrano anche altri temi, quali la cooperazione nella lotta al cambiamento climatico, l’uscita dall’emergenza pandemica e le prospettive di ulteriore integrazione economica e commerciale del continente, alla luce di due anni di attività del nuovo trattato commerciale dei paesi dell’America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Con il conforto di rapporti ed analisi tecniche, si fa sempre più spinta la convinzione che riportare le catene del valore integralmente in America del Nord significhi molto in termini di crescita produttiva e di riconquista di uno spazio di protagonismo sulla scena commerciale globale. Lopez Obrador, da parte sua, intende rilanciare il grande piano regionale di sostegno alle classi meno abbienti, strada maestra per una crescita inclusiva che aumenti la domanda interna e limiti le cause di violenza e migrazione.

Non mancano peraltro capitoli spinosi nelle relazioni nordamericane. Prime fra tutti le critiche che Usa e Canada rivolgono alla decisione del governo messicano di rimettere le compagnie pubbliche statali al centro della strategia di produzione e distribuzione dell’energia. Un approccio che ciclicamente solleva “preoccupazioni” degli imprenditori privati, soprattutto quelli interessati a sviluppare progetti di energia pulita o investimenti nel litio, e che ha già messo in moto almeno 17 meccanismi di soluzione delle controversie del trattato. Al tempo stesso, il Messico e il Canada non hanno gradito il piano di incentivi che l’amministrazione Biden ha lanciato per gli acquisti di prodotti Usa, nell’ottica di un rilancio dei consumi. Non ultimo, il nodo del “mais transgenico”, che il Messico ha deciso di non importare dagli Usa fino a quando non ci sarà chiarezza sui reali rischi per la salute.

Quanto al tema migratorio, con numeri in costante e sensibile crescita, la discussione non potrà che ripartire dal recente cambio di strategia della Casa Bianca. Biden, con il plauso di Città del Messico, ha deciso di concedere fino a 30mila premessi umanitari al mese per migranti in arrivo da Venezuela, Cuba, Nicagarua e Haiti, con uno “sponsor” negli Usa. Al tempo stesso, si riserva di espellere direttamente chiunque tenti di passare la frontiera in modo illegale, imponendo anche cinque anni di stop a ogni tentativo futuro. Espulsioni che Washington potrà continuare a fare ai sensi dell’Articolo 42, la norma varata dall’amministrazione Trump per gestire l’emergenza sanitaria e che una lunga sequela di ricorsi giudiziari tiene ancora in vita.

L’arresto del figlio del “Chapo”, nonostante il pesante bilancio di vittime registrato nelle ore successive, rappresenta invece un importante punto di forza nelle relazioni tra Usa e Messico. L’agenzia antidroga degli Stati Uniti (Dea) ritiene Ovidio Guzman attore principale del traffico di fentanyl, la sostanza irresistibile ma letale che accompagna gli stupefacenti di ultima generazione. Washington avverte che nel 2022 ne ha sequestrata in quantità tali da “uccidere tutta la popolazione”. “Il signor Guzman è un trafficante chiave del fentanyl. Il suo arresto è un trionfo significativo delle autorità messicane e glielo riconosciamo pubblicamente”, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby.

Biden sarà accolto all’aeroporto dallo stesso Lopez Obrador. Un gesto di riconoscenza per “l’amicizia” mostrata da Biden, ha detto il presidente messicano segnalando – in conferenza stampa – che i due approfitteranno della mezz’ora di tragitto che li porterà nel cuore della capitale, per poter “conversare”. Un dettaglio logistico divenuto peraltro centrale nel dibattito politico locale. Biden atterra all’aeroporto internazionale Felipe Angeles (Aifa), così come aveva chiesto il presidente messicano, intento a promuovere una struttura che non gode di ottima stampa. Si tratta dell’ex scalo militare che il governo messicano ha deciso di ampliare sperando possa assorbire il traffico che sarebbe dovuto confluire nel Nuovo Aeroporto Internazionale di Città del Messico, il cantiere aperto dalla precedente amministrazione e chiuso da Lopez Obrador perché ritenuto uno spreco di denaro pubblico.

