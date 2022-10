Biden in Israele per creare un nuovo sistema di sicurezza in Medio Oriente

La crescente profondità delle relazioni tra Israele e Stati Uniti, l’auspicio di raggiungere pace e stabilità in Medio Oriente e la creazione di un’alleanza di sicurezza regionale: sono questi i temi principali toccati dal presidente statunitense, Joe Biden, dall’omologo israeliano, Isaac Herzog, e dal premier di Gerusalemme Yair Lapid, subito dopo l’arrivo dell’Air Force One all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Israele è la prima tappa di un importante tour che impegnerà Biden nella regione mediorientale fino a sabato 16 luglio, con tappe in Cisgiordania e Arabia Saudita. Le relazioni tra Stati Uniti e Israele sono “più forti e più profonde di quanto non siano mai state”, ha dichiarato Biden. Il capo della Casa Bianca ha ricordato come si tratti della sua decima visita in Israele. “Ogni volta è una benedizione, perché la connessione tra i nostri due popoli è viscerale: generazione dopo generazione, abbiamo investito l’uno nell’altro, abbiamo sognato insieme, abbiamo messo in comune gli obiettivi”. Secondo Biden, la visita odierna “rafforzerà ulteriormente questa connessione”. Il presidente statunitense ha ricordato i principali temi al centro delle discussioni dei prossimi giorni: gli Stati Uniti ribadiranno “il ferreo impegno verso la sicurezza d’Israele”, approfondiranno “la cooperazione in materia di scienza e innovazione”, con il varo di un nuovo “dialogo strategico di alto livello sulla tecnologia”, e continueranno a potenziare l’integrazione d’Israele nella regione. A questo proposito, Biden ha ricordato il vertice economico nel nuovo formato “I2U2”, cui prenderanno parte anche i leader di India e di Emirati Arabi Uniti. Biden ha annunciato che sottolineerà il suo sostegno alla soluzione dei due Stati per porre fine al conflitto israelo-palestinese “anche se non è (fattibile) a breve termine”.

L’indissolubile legame tra Stati Uniti e Israele è stato evidenziato dal premier israeliano Lapid. La visita di Biden in Israele è “storica, perché esprime il legame indissolubile tra i nostri due Paesi e il nostro impegno per i valori condivisi, ovvero democrazia, libertà e diritto del popolo ebraico a uno Stato proprio”, ha dichiarato. Il capo dell’esecutivo ha definito la visita anche “personale”, perché il “rapporto con Israele è sempre stato personale. Una volta ti sei definito un sionista. Hai detto che non bisogna essere ebrei per essere sionisti”. Lapid ha definito Biden “un grande sionista e uno dei migliori amici che Israele abbia mai conosciuto”. Israele è “un Paese che unisce passato, presente e futuro”, ha proseguito Lapid, ricordando che l’aereo dell’Air Force One ha sorvolato industrie hi-tech leader a livello mondiale. Durante la visita, “discuteremo di questioni di sicurezza nazionale e della costruzione di una nuova architettura di sicurezza ed economia con le nazioni del Medio Oriente, in seguito agli Accordi di Abramo e ai risultati del Vertice del Negev”, ha affermato Lapid. La delegazione Usa e la controparte israeliana discuteranno “della necessità di rinnovare una forte coalizione globale che fermi il programma nucleare iraniano”.

Un messaggio di speranza per una pace regionale più ampia, dopo la firma degli Accordi di Abramo tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain nel 2020, è stato espresso dal presidente israeliano Herzog. Il volo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden da Israele all’Arabia Saudita è “un viaggio di pace” e “spero che aiuti a promuovere una visione regionale di prosperità, integrazione, pace e sicurezza per l’intera regione”, ha detto Herzog. “La visita riflette la nostra profonda partnership radicata nel nostro impegno condiviso per democrazia, pace, giustizia, libertà, tolleranza e sicurezza”, ha aggiunto. Durante gli incontri “discuteremo della minaccia rappresentata dall’Iran e dai suoi proxy, che minacciano Israele e la regione”, ha proseguito. Herzog ha detto: “Oggi il vento di pace sta soffiando dal Nord Africa verso il Mediterraneo e verso il Golfo”. Infine, Herzog ha definito Biden “un vero amico e un convinto sostenitore di Israele e del popolo ebraico, della nostra sicurezza e del nostro benessere, per tutta la sua vita”. Dopo gli incontri tra le delegazioni, Biden visiterà il memoriale dell’Olocausto a Gerusalemme.

