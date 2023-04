Biden in Irlanda: “Con Dublino ci accomunano gli stessi valori”

L’accordo del “venerdì santo”, il ruolo del Regno Unito nella situazione di stallo politico del parlamento nordirlandese di Stormont, la guerra in Ucraina e il potenziale economico del partenariato tra Irlanda e Stati Uniti. Sono questi i temi principali affrontati dal presidente statunitense Joe Biden durante il suo discorso odierno al parlamento di Dublino. Il viaggio di Biden nell’isola d’Irlanda coincide con il 25esimo anniversario dell’accordo del “venerdì santo”, che “non solo ha cambiato in meglio la vita in Irlanda del Nord, ma ha avuto anche un impatto positivo significativo in tutta la Repubblica d’Irlanda”. Facendo tacito riferimento alla Brexit, il presidente statunitense ha affermato che Londra e Dublino dovrebbero lavorare a stretto contatto per mantenere la pace nell’Irlanda del Nord. “La violenza politica non potrà mai prendere piede su quest’isola”, ha dichiarato, aggiungendo che “la pace dovrebbe essere ciò che ci guida”.

Parlando proprio dell’importanza della pace, Biden ha dichiarato che il sostegno dell’Irlanda all’Ucraina è “particolarmente significativo”, poiché il popolo irlandese “sa cosa significa lottare per la libertà”. “L’isola d’Irlanda è sempre stata una voce per la libertà, la cooperazione globale e l’uguaglianza di tutta l’umanità, perché i suoi cittadini ricordano il terribile costo della guerra”, ha affermato Biden, che ha poi lodato la cooperazione dell’Irlanda con l’Ue e gli Stati Uniti per “opporsi alla brutale aggressione della Russia” e far sì che il presidente russo Vladimir Putin venga “considerato responsabile per le atrocità della guerra”.

Infondendo un senso di speranza per il futuro, Biden ha detto al parlamento irlandese che è importante “sfruttare ciò che è meglio” per la strada da percorrere. E al riguardo, ha dichiarato che Washington rimarrà il “partner più stretto” e il “sostenitore più entusiasta” di Dublino. “Siamo sempre stati partner e continueremo a far crescere la nostra enorme relazione economica come base per la prosperità delle nostre nazioni”, ha affermato Biden. Il presidente degli Stati Uniti si recherà ora al Castello di Dublino per partecipare a un banchetto ufficiale con il presidente irlandese, Michael D Higgins, e con il primo ministro Leo Vardakar, con cui ha già parlato oggi. Domani, nell’ultimo giorno del suo viaggio nell’isola, Biden si dirigerà nel nord-ovest della Repubblica d’Irlanda e visiterà il Santuario di Knock: un luogo di pellegrinaggio cattolico romano nella contea di Mayo. Dopo aver trascorso del tempo in un centro culturale locale, Biden si recherà infine nella sua casa ancestrale di Ballina e terrà un discorso nella cattedrale della città.