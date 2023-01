Bianchi (M5S): “Nessun margine di accordo con il Pd e D’Amato”

"Non è una questione di poltrone ma di intese sui programmi. Giuseppe Conte aveva chiesto di parlare delle cose da fare, ma come risposta ha ottenuto una fuga in avanti su un candidato"

Per le elezioni regionali del Lazio non c’è alcun margine per un accordo con il Partito democratico e il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato. È questa la posizione della candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi.

In una intervista al quotidiano “Il fatto quotidiano”, Bianchi – rispetto all’appello di D’Amato – spiega: “Non è una questione di poltrone ma di intese sui programmi. Giuseppe Conte aveva chiesto di parlare delle cose da fare, ma come risposta ha ottenuto una fuga in avanti su un candidato. Il Pd vuole un inceneritore, cioè un impianto che costerà tantissimo a tutti i cittadini e che quando sarà ultimato tra 6-7 anni sarà già obsoleto. Non ci sono i margini”.

