Berlusconi: “Voglio togliere le tasse ai giovani e aumentare le pensioni a mille euro”

Sul caso Cospito, il leader di Forza Italia ha affermato di non essere preoccupato per il clima di tensione che si è generato nel Paese

Forza Italia “ha un progetto preciso per i giovani come per gli anziani. Ai primi vogliamo togliere tutte le tasse e i contributi che gravano sui loro contratti di lavoro, ai secondi vogliamo aumentare tutte le pensioni a mille euro al mese”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a “Mattino cinque news”, su Canale 5. “Passeremo da 600 a 700 euro il prossimo anno, da 700 a 800 euro l’anno dopo, da 800 a 900 euro il terzo anno, da 900 euro a mille euro per 13 mensilità il quarto anno e quindi entro la fine di questa legislatura”, ha aggiunto.

Sul caso Cospito, il leader di Forza Italia ha affermato di non essere preoccupato per il clima di tensione che si è generato nel Paese, perché “davanti alle manifestazioni e alle proteste, l’Italia ha sempre avuto la capacità di rispondere con l’unità delle forze politiche, e i violenti e chi ha provato a minacciare i nostri diritti e la nostra democrazia sono sempre stati isolati e sconfitti”. “Noi di Forza Italia ci siamo tenuti bene alla larga da ogni polemica strumentale”.

Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche “è fondamentale prevalere anche in queste due regioni”, Lazio e Lombardia, che “sono il cuore economico e politico del Paese”, ha sottolineato Berlusconi. “Soltanto unendo l’azione politica nazionale a quella dei governi regionali – ha proseguito – si potranno dare risposte efficaci sul lavoro, sulle infrastrutture, sull’energia, sulla sanità e sull’assistenza agli anziani, che sono le priorità del programma di Forza Italia”. “In pochi mesi di governo siamo riusciti a dare risposte concrete anche sugli incentivi per l’assunzione dei giovani e sull’aumento delle pensioni minime. Dobbiamo continuare su questa strada”, ha concluso.

