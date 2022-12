Berlusconi: “L’Europa si aspetta molto da un centrodestra vincente”

“Una vittoria di Forza Italia significa equilibrio nella coalizione di centrodestra, che senza di noi non esisterebbe: esisterebbe solo una destra democratica, che raccoglierebbe parecchi voti, ma che non sarebbe mai in grado di governare”. A dirlo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un collegamento telefonico nel corso della presentazione dei candidati del partito in Basilicata.

“Noi – ha aggiunto – saremo un partito di governo, e tanto più forte sarà la nostra presenza numerica, tanto più il baricentro del prossimo governo sarà spostato verso il centro, verso l’Europa, verso l’Alleanza atlantica, verso il modello del Partito popolare europeo”.

“Il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber è venuto in Italia, è venuto a trovarmi ad Arcore, per dire pubblicamente queste cose: che l’Europa si aspetta molto da un centrodestra vincente e all’interno del centrodestra da un ruolo forte ed equilibrato di Forza Italia” ha proseguito. “Questo – ha concluso – dipende soprattutto da voi. Dall’impegno, dall’entusiasmo, dalla passione con cui saprete spiegare che è nell’interesse di tutti e di ciascuno andare a votare, e scegliere Forza Italia”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram