Berlusconi: “Leali al governo, ma senza rinunciare alla nostra identità”

“Fedeltà al governo”, di cui si considera il “partito cardine” senza rinunciare alla propria storia. “Oggi e per il futuro le anime che noi rappresentiamo, quella liberale, quella cattolica, quella garantista, devono avere un ruolo essenziale, determinante non solo per i loro numeri, ma per il loro valore politico. Un Centro-destra di governo, in un grande Paese europeo, deve avere queste caratteristiche”. “Ampia disponibilità ad approvare il presidenzialismo entro la legislatura, In questa legislatura vi sono davvero le condizioni per realizzare finalmente una riforma che tornerà ad avvicinare i cittadini alle istituzioni”, con anche il coinvolgimento delle opposizioni, ma “questo non significa “attribuire a qualcuno il diritto di veto”. E poi espressioni di stima nei confronti di Giorgia Meloni, definita “un buon premier per i prossimi anni per gli italiani. D’altronde non vedo in circolazione altre persone che possano a lei paragonarsi”, ma anche un invito a “sentirsi di più per mettere a frutto la mia esperienza internazionale”. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, oggi a Villa Gernetto a Lesmo (MB) per la presentazione dei candidati di Forza Italia alle regionali in Lombardia, ha messo i punti fermi sui rapporti all’interno della coalizione.

Forza Italia, ha spiegato “è il partito cardine di questa maggioranza, nessuno può mettere in dubbio la nostra lealtà nei confronti del Governo. Al tempo stesso non rinunciamo e non rinunceremo mai alla nostra storia in perfetta continuità con il programma del Centrodestra sottoscritto da tutti i partiti della maggioranza e sottoposto agli elettori che ci hanno dato il loro consenso. Io per primo ne sono garante avendo fondato quasi 30 anni fa il centrodestra e avendolo portato al Governo del Paese. Noi (riferendosi a Forza italia ndr.) siamo portatori di idee e di principi che nessun’ altra forza politica ha saputo incarnare con coerenza, Solo noi tuteliamo i legittimi interessi di molte categorie di cittadini, perché a differenza dei politici di professione, le nostre radici sono nell’impresa e nel lavoro”. “Nella maggioranza – ha sottolineato – non deve esserci alcuna tensione e alcuna divergenza, la lealtà reciproca è garanzia della stabilità, oggi e per i prossimi cinque anni”. “In questo quinquennio abbiamo tante cose da fare per far ripartire il Paese e non abbiamo certo tempo da perdere in piccole dispute e piccole rivalse”.

Il ramoscello d’ulivo nei confronti di Giorgia Meloni, Berlusconi lo ha porto sotto forma del presidenzialismo, senza mancare di ricordare che è un suo cavallo di battaglia da tanti anni. Il presidenzialismo, ha spiegato, è un risultato che si potrà raggiungere entro questa legislatura, “è una proposta del Centrodestra sulla quale vogliamo lavorare insieme a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Le riforme istituzionali devono, per loro natura, avere la più ampia convergenza possibile e io mi auguro che dalle opposizioni ci sia la disponibilità a individuare un percorso comune. Cercheremo questa convergenza con tutta la pazienza necessaria, che non significa però “attribuire a qualcuno il diritto di veto”.

Con l’auspicio che la riforma in senso presidenziale non si fermi solo al nostro Paese: “È una riforma nella quale crediamo profondamente, in Italia come in Europa, secondo il modello degli Stati Uniti, che unisce il massimo della forza e dell’autorevolezza al governo federale, nella materie di sua competenza, come la politica estera e la politica militare e il massimo dell’autonomia su tutto il resto riconosciuta ai singoli Stati e alle altre realtà locali”. L’Europa è stata uno dei temi centrali dell’intervento di Berlusconi. Un’Europa che, innanzitutto, è fonte di angoscia per “l’assenza di leader capaci in Europa e in Occidente” e che deve essere “in grado di svolgere il suo ruolo nel mondo, da protagonista: un’Europa con una politica estera e di difesa comune. Un’Europa nella quale siano direttamente i cittadini a scegliere i vertici politici, a cominciare dal Presidente della Commissione, un’Europa in grado di sedersi al tavolo segreto che decide i destini del mondo al quale ora si siedono solo 4 potenze militari ed economiche: gli Stati Uniti, la Federazione Russa, la Cina e il Giappone”.

L’Europa è stata anche l’occasione per tornare a parlare di “partito unico” che potrebbe prendere le mosse proprio partendo da Bruxelles: “Noi – ha ricordato riferendosi a Forza Italia – siamo parte della più grande famiglia politica dell’Occidente, quella dei Popolari Europei, cristiani e liberali alternativi alla sinistra. E io mi auguro che anche in Europa, come in Italia, si possa arrivare alla fine della collaborazione con i partiti Socialisti per realizzare una maggioranza omogenea di centrodestra, fra Popolari, Conservatori e Liberali, cioè fra le famiglie politiche che hanno più profonde affinità di visione dell’uomo, della società e dello Stato”. Per quanto riguarda il partito unico del centrodestra in Italia, “il governo – ha spiegato – è fatto di forze politiche diverse, che un giorno potranno, mi auguro, realizzare una casa comune, ancora una volta guardando al modello della democrazia americana, dove il Partito Repubblicano ha fatto sintesi di diverse anime e culture che si sono unite su un programma comune, sollecitate da un comune sentire dei cittadini”. Sui temi di cronaca nazionale, il leader di Forza Italia ha confermato il suo apprezzamento della riforma della giustizia Cartabia, anche se “ci sono poche cose su cui intervenire, magari chirurgicamente, ma sono davvero poche cose”. Infine, Per quanto riguarda le regionali, il presidente di Forza Italia ha confermato la propria fidcia al presidente uscente Attilio Fontana: “Merita la nostra riconferma perché ha dimostrato anche in una stagione così difficile, serietà, sobrietà, concretezza e una grande capacità di lavoro nonostante tutte le polemiche che gli sono state rivolte contro. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione la sua ricandidatura”.

