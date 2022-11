Berlusconi: “Il Quirinale è fuori dalla mia testa”

Andare al Quirinale “è fuori dalla mia testa”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando con alcuni cronisti al termine della partita del Monza. “Non posso prendere altro dalla vita, sono soddisfatto”, ha aggiunto.

In un videomessaggio su Instagram, l’ex premier ha affrontato il tema dell’immigrazione clandestina sostenendo che “l’Europa ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i paesi africani sul Mediterraneo, e coloro che riescono a sbarcare devono essere distribuiti fra i paesi europei in proporzione alla popolazione e alle possibilità economiche di ogni nazione”. “L’immigrazione clandestina – ha proseguito – è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza”. “Il mio governo – ha aggiunto – l’aveva praticamente arrestata, con soli quattromila immigrati nell’anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l’Italia”. “L’Europa – ha concluso Berlusconi – deve gestire tutta insieme i rimpatri”.

