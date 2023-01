Berlusconi: “I primi passi del governo sono nella direzione giusta”

“Mi sembra che i primi passi dell’esecutivo siano andati nella direzione giusta. E comunque gli obiettivi della nostra coalizione e del governo riguardano l’intera legislatura”. Lo afferma, in una intervista a “Il Messaggero”, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in merito ai primi 100 giorni dell’esecutivo Meloni.

Quanto alle elezioni regionali nel Lazio ed in Lombardia del prossimo 12 e 13 febbraio, il primo test elettorale dopo quello delle Politiche dello scorso 25 settembre, l’ex premier osserva: “In democrazia, il risultato delle elezioni non è mai scontato. Per questo è indispensabile che ogni elettore vada a votare. Fatta questa premessa, naturalmente sono fiducioso che nel Lazio prevalga la voglia di cambiare dopo anni di immobilismo. Francesco Rocca e i candidati di Forza Italia sono una garanzia di cambiamento e di buon governo del centrodestra. Sono anche fiducioso che il voto in Lombardia continui a premiare i nostri trent’anni di buongoverno”. E a Letizia Moratti, che ha scelto di candidarsi alle Regionali in Lombardia con il Terzo polo, Berlusconi augura “buona fortuna!”.

