Berlusconi promuove Fontana: “Con lui la Lombardia ha raggiunto risultati molto positivi”

“Il nostro candidato alla guida della regione è ancora Attilio Fontana, il governatore che ha guidato la regione in questi anni difficili con risultati davvero molto, molto positivi. Lo abbiamo ricandidato con pieno merito e sono certo che gli elettori lombardi vorranno ancora una volta affidarsi alla sua esperienza, alla sua competenza, alla sua grande capacià di lavoro e perché no, al suo tratto discreto e signorile”.

Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un videomessaggio pubblicato sui social. “Voglio anche sottolineare – aggiunge – che noi di Forza Italia abbiamo partecipato continuamente in modo determinante al governo della regione in questi cinque anni di grande impegno. E questa partecipazione ci consente di chiedere a testa alta il voto per Forza Italia e per il presidente Fontana”.

“Nel governo della Lombardia, come nel governo nazionale, noi siamo stati e siamo una componente essenziale e decisiva”, ha continuato Berlusconi. “Siamo il centro liberale, cattolico, garantista. Siamo gli eredi della grande tradizione cattolico-liberale della Lombardia. E siamo europeisti e legati all’Occidente, perché l’Europa e l’alleanza atlantica condividono il nostro sistema di valori, il nostro modello di società, la nostra idea di libertà”.

“Quanto alla prossima giunta l’esperienza dei nostri amministratori uscenti, della quale siamo assolutamente orgogliosi, si unirà allo spirito di iniziativa dei nuovi candidati, che stiamo selezionando sulla base dei nostri criteri di qualità. Le nostre liste saranno composte, come sempre, da donne e uomini del fare, da persone che hanno dimostrato di avere non soltanto la preparazione e la competenza necessarie, ma anche la capacità di realizzare concretamente gli obbiettivi che si sono proposti nel lavoro, nello studio, nell’impegno sociale”, ha aggiunto il leader di Forza Italia.

