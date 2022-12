Berlusconi: “Bisogna che FI diventi il perno trainante della coalizione”

“Non dobbiamo soltanto vincere le elezioni, ma bisogna che Forza Italia diventi il partito trainante della coalizione. Spero che il miracolo verificatosi qualche anno fa, dove abbiamo cominciato con l’11 per cento e abbiamo terminato con il 21 per cento, possa ripetersi in questa campagna elettorale”. Lo ha detto ai cronisti il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, arrivando allo stadio di Monza per la partita di serie A tra la squadra locale di calcio e l’Udinese.

“Stiamo cercando di far pervenire agli italiani tutti i punti del nostro programma”, ha aggiunto l’ex premier sottolineando che “c’è una distanza enorme tra noi e tutti gli altri partiti, probabilmente perché noi siamo uomini del fare: io sono un imprenditore, prima che un politico. Gli altri fanno solo parole”.

L’appello del presidente di Forza Italia

“Dovete votare per Forza Italia, è nell’interesse di ogni elettore della nostra regione, nell’interesse delle nostre famiglie e del nostro futuro. Per questo sono sicuro che vinceremo”. È l’appello al voto lanciato dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine del suo intervento telefonico durante la presentazione delle liste di Forza Italia, che si è tenuta a Palazzo delle Stelline. “Forza Lombardia, forza Monza – questo non lo dico perché è il collegio nel quale sono candidato, ma solo per ragioni calcistiche – e naturalmente e soprattutto Forza Italia”, ha spiegato.

Le liste di Forza Italia per le prossime elezioni del 25 settembre sono “autorevoli e rappresentative” – in Lombardia, ma anche in Italia – anche se durante la loro stesura sono state fatte “scelte difficili e anche in alcuni casi dolorose” per l’esclusione di alcuni esponenti di Forza Italia dovuta dovute alla riduzione a 600 del numero dei parlamentari. “Sono orgoglioso della squadra che sarà con me in questa campagna elettorale in Lombardia. Per tutti, voglio ringraziare Licia Ronzulli, che è la coordinatrice della più grande regione italiana”, ha aggiunto Berlusconi. Le liste presentate negli scorsi giorni vedono candidati nomi importanti come il presidente di Confapi, l’associazione dei piccoli e medi imprenditori, Maurizio Casasco, candidato a Brescia, e Stefania Craxi che “rappresenta l’area del socialismo riformista che è una delle nostre radici”, secondo le parole di Berlusconi. “Voglio ringraziare anche tutti coloro che corrono nelle liste proporzionali, chi ha buone possibilità di essere eletto, ma soprattutto coloro che corrono nelle posizioni di lista più difficili. Il loro impegno sarà decisivo per farci vincere il prossimo 25 settembre, e naturalmente non li dimenticheremo”, ha concluso il presidente di Forza Italia.

