Benin: oggi le elezioni legislative, test per i partiti che vorranno succedere al presidente Talon

Gli analisti attendono per oggi un'affluenza di circa il 60 per cento, in ripresa dopo la crisi del 2019 quando era crollata al 29 per cento

In Benin sono aperte le urne per le elezioni legislative, che chiamano oggi al voto circa 6,6 milioni di elettori per rinnovare i 109 deputati del parlamento, 24 dei quali secondo la nuova legge elettorale dovranno essere donne. A contendersi il voto ci sono in tutto sette partiti, incluso Les Democrates dell’ex presidente Thomas Boni Yayi, rivale dell’attuale capo dello Stato Patrice Talon e anima delle proteste che nel 2019 portarono a violenze e a una crisi politica prolungata dopo che le opposizioni erano state escluse dal voto per presunte imprecisioni nella presentazione delle candidature. Altre proteste sono scoppiate nel 2021 dopo l’annuncio di Talon di ricandidarsi alla presidenza, ma per il momento secondo fonti locali il voto si sta svolgendo nella calma.

Alle elezioni di oggi Talon si presenta solo, anche se sostenuto da due partiti al potere in parlamento: il Bloc Republicain e l’Union Progressiste – le Renouveau. Il voto odierno sarà in ogni caso una prova di forza dei partiti che aspirano a succedere a Talon, in vista delle elezioni presidenziali – e legislative – in agenda nel 2026, ed un segnale importante per alcune istituzioni del Paese: il mandato dalla Corte costituzionale termina ad esempio quest’anno, e la sua composizione – quattro giudici sono nominati dai deputati, tre dal presidente – è cruciale in quanto sovrintende alle decisioni sulle elezioni. Gli analisti attendono per oggi un’affluenza di circa il 60 per cento, in ripresa dopo la crisi del 2019 quando era crollata al 29 per cento.

