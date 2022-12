Bellanova: “Bene il decreto da 27 milioni per l’emergenza idrica”

Sono 27 i milioni di euro per fronteggiare l’emergenza idrica, rafforzare il sistema dei bacini idrografici, ridurre le perdite, contrastare la siccità, mettere in sicurezza il patrimonio infrastrutturale, potenziare la capacità degli invasi, rafforzare lo sviluppo infrastrutturale nelle Zes. “È l’obiettivo del decreto firmato ieri al Mims, che conferma e rilancia un lavoro che ci ha visti impegnati senza sosta in questi anni”. Lo dichiara su Facebook la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. “Con il decreto”, scrive ancora Bellanova, “destiniamo 19 milioni di euro ai distretti idrografici e alle relative Autorità di bacino distrettuale: Alpi orientali, Padano, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna e Sicilia. E rafforziamo con 8 milioni lo sviluppo delle Zone economiche speciali per la progettazione di interventi infrastrutturali nelle Zes Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Adriatica interregionale Puglia-Molise, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale, Sardegna, con una ripartizione pari a un milione di euro per Zes. È un ulteriore passo avanti sul fronte della tutela della risorsa acqua, e per rimarcare la centralità delle Zes nel Mezzogiorno. Continuiamo a lavorare per il Paese e per il Sud”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram