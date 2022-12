Bce, Lagarde: “Addio tassi negativi”

La presidente della Bce, Christine Lagarde, in un suo intervento su “La Stampa” scrive che “dal dicembre dell’anno scorso, la Banca centrale europea ha iniziato il suo percorso verso la normalizzazione delle politiche monetarie. Tale processo ha preso il via con l’annuncio da parte nostra che nel primo trimestre di quest’anno avremmo posto fine agli acquisti degli asset netti nell’ambito del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pepp), e così è stato”. “Il processo – continua la presidente – è proseguito con l’annuncio di una data conclusiva per gli acquisti netti nell’ambito del Programma di acquisto di attività della Bce (App). Con l’evolversi delle prospettive di inflazione, abbiamo anche adeguato la nostra comunicazione relativa alla probabile tempistica di aumento del tasso di interesse, in linea con la nostra guidance prospettica. II clima mutevole La normalizzazione non è un concetto predefinito: dipende dal clima che si trova ad affrontare e dalla natura degli choc che colpiscono l’economia”. Oggi – rileva Lagarde – le nostre economie stanno tornando ad aprirsi, ma non stiamo rientrando nel mondo che ci siamo lasciati alle spalle all’inizio del 2020, quando è esplosa la pandemia. Con le prospettive di inflazione che si sono spostate significativamente più in alto rispetto al periodo prepandemico, è opportuno aggiustare le variabili nominali, tra cui i tassi di interesse. Questo non costituirebbe un inasprimento della politica monetaria, mentre lasciare immutati i tassi in questo clima costituirebbe un alleggerimento delle politiche monetarie che non sarebbe giustificabile”.

Sulla base delle prospettive del momento, “è probabile – spiega infine la presidente – che ci troveremo nella posizione di poter uscire dai tassi di interesse negativi entro la fine del terzo trimestre. La fase successiva della normalizzazione delle politiche monetarie dovrebbe essere guidata dall’evoluzione delle prospettive di inflazione a medio termine. Se constateremo che si stabilizzerà al 2 per cento, si renderà opportuna un’ulteriore normalizzazione dei tassi verso il tasso neutro. Se, in conseguenza di uno choc positivo della domanda, l’economia della zona euro si surriscaldasse, avrebbe senso che i tassi ufficiali fossero alzati in modo sequenziale al di sopra del tasso neutro”. “Questo – conclude Lagarde – garantirebbe che la domanda torni in linea con l’offerta e che le pressioni inflazionistiche si allentino. In definitiva, per la nostra politica abbiamo un importante punto di riferimento: un’inflazione a medio termine del 2 per cento. E prenderemo tutti i provvedimenti necessari a far sì che così accada”.

