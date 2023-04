Bankitalia migliora le previsioni per l’economia italiana: “Quadro più favorevole”

Il quadro di breve termine “appare lievemente più favorevole rispetto a quello sottostante alle nostre ultime proiezioni pubblicate a gennaio, che indicavano un aumento del Pil dello 0,6 per cento nell’anno in corso e una sua accelerazione all’1,2 per cento nei due anni successivi”. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, Sergio Nicoletti Altimari, nel corso dell’audizione presso le commissioni riunite di Senato e Camera, in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento di economia e finanza 2023.

“Le previsioni presentate nel Documento di economia e finanza prefigurano, con poche differenze tra quadro tendenziale e programmatico, una crescita del Pil intorno all’1 per cento quest’anno e all’1,5 nel prossimo. Pur collocandosi nella parte superiore dell’intervallo di stime disponibili, queste prospettive sono nel complesso coerenti con gli elementi indicati”, ha aggiunto Altimari.

Non è mancato poi un riferimento al piano di ripresa e resilienza. Secondo Altimari una tempestiva e efficace attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Pnrr, con gli aggiustamenti che si dovessero rivelare necessari, “costituisce un elemento chiave affinché le prospettive di sviluppo dell’economia italiana si realizzino come delineato nel Def”.

