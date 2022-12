Banchieri (Confesercenti): Serve un fondo Ue per il piccolo commercio, altrimenti rischiamo la contrazione

Il turismo sta tornando a livelli del 2019 in certe zone Italia, in particolare Torino è già tornata a quel livello

Occorre fare per il piccolo commercio come si è già fatto per l’agricoltura in Europa, che l’ha definita un settore strategico e ha agito di conseguenza. Lo ha affermato il presidente di Coldiretti Piemonte Giancarlo Banchieri intervistato da ‘Agenzia Nova’.

Vedendo lo storico commerciale sull’interno anno appena passato, possiamo dire che la presenza di tanti eventi di scontistica ha creato dei problemi sull’andamento del commercio?

Ogni settore ha andamenti diversi. Il turismo sta tornando a livelli del 2019 in certe zone Italia, in particolare Torino è già tornata a quel livello. Stessa cosa per il food, con però difficoltà di personale e caro bollette. Qui il problema non si pone. Altrove invece, la presenza di tanti eventi uniti ai cambiamenti climatici ha cambiato le abitudini di consumo e in diversi casi ha portato a crisi importanti. Bisogna fare interventi strutturali altrimenti alcuni settori saranno destinati a comprimersi in maniera significativa. Penso già soltanto all’abbigliamento, che con un’annata così calda ha avuto grossi problemi sulle vendite. Oppure anche agli acquisti online su alcuni settori: ad esempio complementi d’arredo e oggettistica varia.

Interventi strutturali di che tipo?

Non c’è politico o cittadino che non indica nel piccolo commercio un valore di qualsiasi tipo: ma allora ci vogliono delle azioni conseguenti per salvaguardare questo settore. Occorre fare come ha fatto l’Europa con l’agricoltura. Ci vuole un fondo europeo che intervenga in aiuto del piccolo commercio su affitti, iva e altre spese del settore, per permettere al piccolo commercio per combattere la concorrenza. La web-tax sicuramente potrebbe essere un inizio per finanziare questo progetto.

Questo governo sta facendo qualcosa a riguardo?

Io vedo che il governo si concentra più sulle tifoserie, con soluzioni che sono di scarso impatto. La multa o non multa sul Pos cambia poco al commerciante. E anche il credito d’imposta: si parla di 50 euro l’anno che non cambiano certamente la vita. Vorrei una discussione seria sulla web-tax e altri temi simili.

Come si affaccia il commercio al 2023?

Parlare di ripresa con l’aumento di costi, mutui e altro diventa difficile. Noi cerchiamo di essere sempre ottimisti, altrimenti diventa difficile lavorare, però i dati non aiutano. In 47 anni è la prima volta che mi confronto con l’inflazione da imprenditore. Ci sono in generale, una serie di incognite che pesano sul futuro. Credo ci sia bisogno di abbassare le tasse per le imprese e i lavoratori. Noi commercianti viviamo soprattutto di consumi e se manca il potere d’acquisto il risultato è presto detto.

