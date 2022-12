Banca mondiale: la crescita globale rallenterà al 2,9 per cento nel 2022

La crescita dell’economia globale dovrebbe crollare dal 5,7 per cento nel 2021 al 2,9 per cento nel 2022, ben al di sotto del 4,1 per cento previsto dalle precedenti stime di gennaio. È quanto emerge dall’ultimo rapporto pubblicato oggi dalla Banca mondiale, secondo cui la combinazione “tossica” di crescita debole e prezzi in aumento metterà alla prova la stabilità di decine di paesi che stanno ancora lottando per riprendersi dalla pandemia di Covid-19. Nel suo ultimo rapporto “Global economic prospects”, la Banca mondiale prevede che il ritmo di crescita si manterrà simile anche nel biennio 2023-2024 dal momento che la guerra in Ucraina ha causato un’interruzione delle attività, degli investimenti e del commercio nel breve termine, e una crescita modesta probabilmente persisterà lungo l’intero arco del prossimo decennio a causa dei deboli investimenti nella maggior parte dei paesi del mondo, uno scenario che non si verificava dagli anni ’70, quando i due shock petroliferi indebolirono fortemente la crescita e provocarono un forte aumento dei prezzi, dando origine al fenomeno noto come “stagflazione”.

Il rapporto prevede che la crescita nelle economie avanzate decelererà bruscamente dal 5,1 per cento nel 2021 al 2,6 per cento nel 2022, 1,2 punti percentuali al di sotto delle proiezioni di gennaio. La crescita dovrebbe rallentare ulteriormente al 2,2 per cento nel 2023, riflettendo in gran parte l’ulteriore allentamento del sostegno di politica fiscale e monetaria fornito durante la pandemia. Tra i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la crescita dovrebbe scendere dal 6,6 per cento nel 2021 al 3,4 per cento nel 2022, ben al di sotto della media annuale del 4,8 per cento nel periodo 2011-2019. Le ricadute negative della guerra compenseranno più che compensare qualsiasi spinta a breve termine ad alcuni esportatori di materie prime a causa dei prezzi energetici più elevati. Il rapporto evidenzia quindi la necessità di un’azione politica globale e nazionale decisiva per scongiurare le peggiori conseguenze della guerra in Ucraina per l’economia globale. Ciò comporterà sforzi globali per limitare i danni alle persone colpite dalla guerra, per attutire il colpo dall’aumento dei prezzi del petrolio e dei generi alimentari, per accelerare l’alleggerimento del debito e per espandere le vaccinazioni nei paesi a basso reddito. Ciò comporterà anche risposte di offerta vigorose a livello nazionale, mantenendo al contempo il buon funzionamento dei mercati globali delle materie prime. I responsabili politici, inoltre, dovrebbero astenersi da politiche distorsive come controlli sui prezzi, sussidi e divieti all’esportazione, che potrebbero peggiorare il recente aumento dei prezzi delle materie prime. In un contesto difficile come l’aumento dell’inflazione, la crescita più debole, le condizioni finanziarie più restrittive e lo spazio limitato per la politica fiscale, i governi dovranno ridefinire la priorità della spesa verso aiuti mirati per le popolazioni vulnerabili.

Inoltre, a causa dei danni causati dalla pandemia e dalla guerra, il livello del reddito pro capite nelle economie in via di sviluppo quest’anno sarà di quasi il 5 per cento inferiore al suo trend pre-pandemia. “La guerra in Ucraina, i blocchi in Cina, le interruzioni della catena di approvvigionamento e il rischio di stagflazione stanno martellando la crescita. Per molti paesi sarà difficile evitare la recessione”, ha affermato il presidente della Banca mondiale, David Malpass. “I mercati guardano avanti, quindi è urgente incoraggiare la produzione ed evitare restrizioni commerciali. Sono necessari cambiamenti nella politica fiscale, monetaria, climatica e del debito per contrastare la cattiva allocazione del capitale e la disuguaglianza”, ha aggiunto. L’attuale congiuntura, si legge nel rapporto, ricorda quella degli anni ’70 in particolare sotto tre aspetti chiave: le persistenti perturbazioni dal lato dell’offerta che alimentano l’inflazione, le prospettive di indebolimento della crescita e la vulnerabilità che i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo devono affrontare. Tuttavia, l’attuale situazione differisce dagli anni ’70 in molteplici dimensioni: il dollaro è forte, in netto contrasto con la sua grave debolezza degli anni ’70; gli aumenti percentuali dei prezzi delle materie prime sono minori; i bilanci delle principali istituzioni finanziarie sono generalmente solidi. Ancora più importante, a differenza degli anni ’70, le banche centrali nelle economie avanzate e in molte economie in via di sviluppo hanno ora chiari mandati per la stabilità dei prezzi e, negli ultimi tre decenni, hanno stabilito un track record credibile nel raggiungimento dei loro obiettivi di inflazione.

