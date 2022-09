Banca d’Italia: il Pil del Piemonte cresce più della media italiana

Il Piemonte ha avuto una vivace ripresa nel complesso del 2021, con numeri maggiori rispetto alla media del Pil italiano. Ma nel secondo semestre è pesato il conflitto in Ucraina con un rallentamento dell’economia regionale. Questi i dati più significativi del rapporto annuale sull’economia Piemontese presentato oggi dalla Banca d’Italia.

Il Piemonte è cresciuto del 7 per cento non recuperando comunque il gap che si è creato con la pandemia (-3 per cento). Nella seconda metà dell’anno, la Regione ha risentito degli effetti del conflitto in Ucraina e dell’aumento dei costi energetici.

La dinamica delle componenti di fondo del Pil (Regio-coin) pur rimanendo positiva è peggiorata nel secondo semestre dell’anno e si stima che questa situazione proseguirà anche nel corso del 2022.

