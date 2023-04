Balcani: Tajani ribadisce agli omologhi il sostegno dell’Italia all’integrazione Ue

L’Italia ribadisce il sostegno all’adesione all’Unione europea della regione dei Balcani occidentali e rivendica un ruolo di protagonista nell’area riconosciuto da tutti i Paesi. E’ quanto emerso dalla conferenza odierna organizzata alla Farnesina dal ministro degli Esteri Antonio Tajani cui hanno partecipato i ministri degli Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, il commissario europeo all’Allargamento Oliver Vahrelyi e il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem, in rappresentanza della presidenza di turno del Consiglio Ue. Parlando alla stampa, Tajani ha affermato che la riunione è stata un’occasione per ribadire “la volontà dell’Italia di sostenere l’adesione in tempi più rapidi possibili dei Paesi”, in un contesto in cui tutti i partecipanti “hanno riconosciuto il ruolo dell’Italia” nella regione, arrivando addirittura a lamentarsi “dell’assenza di questi ultimi anni”. Il ministro ha ribadito la soddisfazione degli attori regionali per questa rinnovata presenza. Secondo Tajani, d’altronde, nei Balcani occidentali si decide il futuro dell’Europa e per questo motivo è bene recuperare il tempo perduto. “È vero, ci sono stati ritardi da parte europea, ora dobbiamo recuperare il tempo perduto”, ha detto Tajani.

Il ministro ha annunciato, inoltre, che l’Italia organizzerà entro fine anno un’altra riunione sui Balcani occidentali come quella odierna per verificare i passi avanti compiuti. “Abbiamo annunciato che organizzeremo entro fine anno un altro vertice uguale a questo per vedere quanti passi avanti sono stati compiuti, tra Europa e Paesi candidati, per arrivare a una piena partecipazione di questi Paesi in Ue”, ha detto Tajani. Il ministro ha poi elencato gli eventi che l’Italia intende organizzare con i Paesi della regione. “L’11 maggio presenteremo a Roma il Kosovo, per preparare poi il Business forum entro fine anno”, ha detto il ministro. Prima dell’estate, ha aggiunto, è previsto un vertice a tre tra Italia, Slovenia e Croazia, e poi un vertice con Macedonia del Nord, Albania e Bulgaria “che si svolgerà probabilmente in Puglia” sul Corridoio 8, “anche questo prima della pausa estiva”.

Fra i temi affrontati durante la riunione odierna alla Farnesina anche quelli relativi alla sicurezza e all’immigrazione clandestina. Rispetto alla questione dei flussi migratori, Tajani ha precisato, rispondendo alle domande dei giornalisti, che i Paesi della regione “sono tutti fortemente impegnati anche nel rinviare i clandestini nei Paesi di origine. Stiamo lavorando anche per non avere un’eccessiva liberalizzazione dei visti nei Paesi extra Ue, ma c’è comunque un comune impegno per difendere le frontiere esterne e combattere la criminalità e il traffico esseri umani”, ha detto Tajani. Spazio, nelle parole del ministro, anche sui riflessi del conflitto in Ucraina nella regione. “Non credo che la guerra (in Ucraina) ostacoli il processo di adesione (dei Paesi dei Balcani occidentali), anzi vogliamo accelerare i tempi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha così parlato del processo di adesione dei Paesi della regione dei Balcani occidentali. “Non credo che la guerra ostacoli il processo di adesione, anzi vogliamo accelerare i tempi”, ha osservato Tajani aggiungendo che “a dire la verità” c’è stato anche in questi anni qualche errore da parte Ue, la quale a volte “non ha seguito con abbastanza attenzione” il percorso di adesione di questi Paesi. “L’Italia vuole favorire il processo di adesione”, ha concluso il ministro.