Bakir a Nova: “Il vertice Erdogan-Draghi una pietra miliare per le relazioni strategiche”

Il vertice intergovernativo co-presieduto dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e dal premier italiano, Mario Draghi, rappresenta la “pietra miliare” per sviluppare ulteriormente le relazioni tra Roma e Ankara a livello strategico. Ad affermarlo, è stato il professore Ali Bakir, ricercatore presso l’Ibn Khaldon Center for Humanities and Social Sciences della Qatar University, il quale ha commentato per “Nova” il vertice tenutosi ieri, il quale, secondo Bakir, è “andato molto bene”. È probabile che i due Paesi, d’ora in poi, saranno maggiormente interessati “a concentrarsi su modalità di cooperazione che avranno un impatto significativo sulla propria visione strategica piuttosto che su questioni minori che ostacolerebbero o minerebbero il lavoro congiunto e gli interessi comuni”, ha aggiunto l’esperto.

La stabilità della Libia rappresenta un dossier di mutuo interesse per Italia e Turchia. Secondo il ricercatore, sia Roma sia Ankara sono interessate a porre fine alle divergenze interne alla Libia. I due Paesi, a detta di Bakir, hanno “investito molto per trovare una soluzione alla persistente crisi interna” e il Paese nordafricano riveste un ruolo rilevante anche a livello economico. Pertanto, “la stabilità , sicurezza e prosperità ” libica costituiscono un interesse comune per Turchia e Italia. Nonostante la situazione sia complessa, penso che vi siano grandi opportunità per le autorità dei due Paesi di collaborare a livello politico, economico e di sicurezza in Libia e sostenere la popolazione libica ad andare avanti verso la realizzazione di sé stessi e dei loro bisogni”, ha aggiunto Bakir.

La crisi ucraina, ha aggiunto Bakir, starebbe “influenzando negativamente la sicurezza alimentare del mondo”. Secondo l’esperto, “la Turchia sta svolgendo un ruolo fondamentale nel ridurre l’impatto della guerra su questo problema, provando a garantire un’intesa tra Russia e Ucraina che manterrebbe grano, farina e le relative risorse alimentari fuori dal conflitto e assicurando le spedizioni ucraine al resto del mondo”. Ankara ritiene che più Paesi “debbano sostenere la sua posizione e il suo ruolo e l’Italia risponde ai criteri a tal riguardo”, sono state le parole di Bakir.

Un maggiore dialogo tra Italia e Turchia sullo spinoso tema delle migrazioni, infine, è fondamentale per tenere sotto controllo i flussi migratori. Secondo l’esperto, la questione “immigrazione” rappresenta un tema sempre più “delicato” per diversi Paesi, Turchia inclusa, la quale si sta preparando alle prossime elezioni generali, calendarizzate per il 2023. A detta del ricercatore, il governo di Ankara ha “adottato misure sempre più rigorose su questo dossier, soprattutto dopo la diffusione della notizia sul crescente numero di rifugiati provenienti dall’Afghanistan che stanno cercando di raggiungere la Turchia”. “Credo che un maggiore dialogo con i Paesi europei e con l’Italia sia importante e fondamentale per tenere la situazione sotto controllo. Inoltre, rispettare gli accordi precedenti e condividere l’onere potrebbe essere d’aiuto. Non da ultimo, è necessario risolvere alla radice i problemi fondamentali, che hanno incoraggiato i flussi di rifugiati. La cooperazione Italia-Turchia può attirare l’attenzione di più Paesi al fine di provare a trovare una soluzione olistica per questo problema”, ha concluso Ali Bakir.

