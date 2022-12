Baby gang, Sala: “E’ allarme sociale, i giovani dobbiamo comprenderli e aiutarli”

“Purtroppo è un allarme sociale in tutto il mondo. Il mio amico sindaco di Belluno mi ha detto ‘noi non sapevamo nemmeno cosa fossero le baby gang e oggi le abbiamo’. Bisogna lavorare di più, non è possibile immaginare di lavorare solo di repressione, anche se il territorio va controllato, ma ci sono dei fatti sociali sottostanti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Sky Tg 24 commentando i fatti di violenza di Peschiera. I l sindaco ha poi portato l’esempio del quartiere di San Siro, “ perché lì il tasso immigrazione è quasi al 40 per cento con molti giovani, magari con grandi aspettative deluse. L a città non è un tutt’uno, ma singole parti che, a volte, vanno gestite in maniera diversa”. “I giovani – ha proseguito Sala – dobbiamo da un lato comprenderli e da un lato aiutarli”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram