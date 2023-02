Azerbaigian-Vaticano, ambasciatore Mukhtarov a Nova: Rafforzeremo le relazioni puntando sul multiculturalismo

Rafforzare ulteriormente le relazioni tra l’Azerbaigian e la Santa Sede anche grazie alla promozione di progetti in ambito storico-culturale. È questo l’obiettivo dell’ambasciatore dell’Azerbaigian presso la Santa Sede, Ilgar Mukhtarov, intervistato da “Agenzia Nova” a margine della conferenza “L’importanza della giustizia per la riconciliazione e il peace-building 31 anni dopo la tragedia di Khojaly“, svoltasi nei giorni scorsi presso il Senato della Repubblica, a Roma.

Mukhtarov ha presentato le sue credenziali presso il Vaticano il 14 gennaio scorso, ripercorrendo il processo che ha portato all’istituzione della sede diplomatica. “Un decreto del capo di Stato azerbaigiano Ilham Aliyev ha stabilito nel 2021 l’apertura di un’ambasciata residenziale presso la Santa Sede, un passo importante nelle relazioni tra Baku e il Vaticano che tuttavia s’inserisce in un contesto di rapporti già molto buoni, che vedono coinvolti settori quali il dialogo politico, la tutela del patrimonio culturale, scienza ed istruzione”, ha dichiarato l’ambasciatore. Le relazioni bilaterali sono state allacciate il 23 maggio 1992 e “hanno beneficiato di un grande contributo dalle visite effettuate nel corso degli anni dai presidenti Heydar Aliyev e Ilham Aliyev alla Santa Sede, così come quelle condotte da papa Giovanni Paolo II e papa Francesco in Azerbaigian”, ha evidenziato. Un ruolo fondamentale in questo senso è ricoperto anche dal Primo Vicepresidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Presidente della Fondazione Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, che molte visite ha compiuto presso la Santa Sede. “Sono molto felice del mio incarico e farò il possibile per rafforzare ulteriormente questi rapporti, avviare nuovi progetti in ambito storico-culturale e permettere che alcuni elementi di forza del Paese, come il suo multiculturalismo, siano conosciuti sempre di più”, ha aggiunto Mukhtarov.

L’ambasciatore ha dedicato ampia attenzione alla tragedia di Khojaly, giunta quest’anno al suo 31mo anniversario. La cittadina, situata nel sud-ovest dell’Azerbaigian, è stata protagonista di “un genocidio riconosciuto da diversi Paesi a livello internazionale, ma è necessario continuare a lavorare duramente affinché tragedie simili non si ripetano in futuro”, ha dichiarato Mukhtarov, ricordando le vittime della strage perpetrata dalle forze armate dell’Armenia tra il 25 e il 26 febbraio 1992, nell’ambito della prima guerra del Karabakh con l’Azerbaigian. In virtù della sua posizione strategica, Khojaly è stata infatti uno dei principali bersagli delle milizie armene appoggiate dall’Unione Sovietica, che nella notte sferrarono un attacco dalla portata devastante contro la cittadina, popolata completamente da azerbaigiani. L’offensiva si concluse con la morte di 613 persone – incluse donne, anziani e bambini – e 1.275 ostaggi, mentre il destino di altre 150 persone rimane tuttora sconosciuto. “Il genocidio di Khojaly rimane avvolto dal silenzio, complice anche il blocco o lo stravolgimento della vicenda da parte dei media armeni. Ciononostante, numerosi Paesi lo hanno riconosciuto apertamente come tale”, ha spiegato l’ambasciatore, facendo riferimento alle risoluzioni e dichiarazioni di condanna adottate dagli organi legislativi di oltre 20 Stati. Oltre, tra gli altri, a Bosnia ed Erzegovina, Scozia (UK), Messico, Colombia, Repubblica Ceca e 24 Stati federali Usa, a parlare di “genocidio è stata anche Human Rights Watch (Hrw) assieme ad altre organizzazioni internazionali. È tuttavia necessario continuare a lavorare duramente per tenere vivo il ricordo in seno alla comunità internazionale, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro in qualche altra parte del mondo”, ha evidenziato l’ambasciatore.

Le tensioni tra Baku ed Erevan hanno raggiunto nuovi picchi dopo le denunce sul presunto blocco del “Corridoio di Lachin”, una strada di montagna che collega l’Armenia con la regione del Karabakh. “L’Armenia mente quando accusa l’Azerbaigian di avere bloccato unilateralmente il passaggio. È una notizia falsa alimentata dalle lobby e dalla stampa di Erevan sulla base di nessuna evidenza. La strada è attraversata quotidianamente da decine di veicoli in entrambe le direzioni”, ha chiarito l’ambasciatore, ricordando che il passaggio era stato istituito “specificamente e unicamente per scopi umanitari” con la dichiarazione trilaterale adottata da Russia, Armenia e Azerbaigian nel 2020. “Ciononostante, gli armeni hanno iniziato ad usare questa strada per trasferire, sino ad oggi, circa 10 mila militari in Karabakh, che tuttora non hanno abbandonato la regione. Il trasporto di armi dimostra che non si sono serviti della strada per scopi umanitari, come previsto dalla dichiarazione. Le autorità dell’Azerbaigian non consentono il passaggio di sistemi d’arma, ma la strada resta aperta al transito del personale umanitario, tra cui quello della Croce rossa internazionale e dei corpi di pace russi, nessuno ferma i loro veicoli. Se si verificano blocchi dei mezzi, è esclusivamente per accertarsi che non abbiano scopi militari”, ha chiarito Mukhtarov.

L’ambasciatore si è anche espresso sul recente dispiegamento di una missione civile dell’Unione europea (Euma) sul lato armeno del confine con l’Azerbaigian, iniziativa intrapresa per stabilizzare le relazioni tra Baku ed Erevan e “costruire la sicurezza umana nelle aree colpite dal conflitto”, stando a quanto riferito dall’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. “La missione dell’Unione europea è una questione che riguarda l’Armenia, ma chiaramente anche l’Azerbaigian garantisce la protezione dei cittadini nei suoi territori. Siamo un Paese indipendente, che è in grado di prendersi cura della popolazione e della nazione. In Azerbaigian, tutte le minoranze vivono in pace, così come le diverse comunità religiose. L’Armenia, a volte, parla di conflitti interreligiosi, ma tutti sono consapevoli che le loro parole non rispecchiano la realtà dei fatti. Abbiamo delle responsabilità nei confronti dei nostri cittadini, tuteliamo la loro sicurezza e i loro diritti ai sensi della Costituzione”, ha concluso Mukhtarov.

