Azerbaigian: oggi il centesimo anniversario della nascita del leader della Nazione Heydar Aliyev

L’Azerbaigian celebra oggi il centesimo anniversario della nascita del leader della Nazione, Heydar Aliyev. Storico presidente del Paese caucasico, Heydar Aliyev non è stato soltanto la figura che ha guidato la nazione dai primi anni dalla dissoluzione dell’Unione sovietica sino all’epoca moderna ma anche colui che ha reso l’Azerbaigian uno Stato-nazione indipendente con il suo operato. Sono diversi gli osservatori che assegnano ad Aliyev il merito di aver favorito il risveglio di una vera e propria coscienza nazionale azerbaigiana, un passaggio imprescindibile nel percorso che ha portato il Paese a diventare un punto di riferimento politico, economico e industriale nella regione del Caucaso e non solo. La lotta a sostegno dello sviluppo di un pensiero nazionale azerbaigiano risale all’epoca dell’Urss, di cui peraltro Heydar Aliyev fu anche primo vicepremier prima di allontanarsi in aperto dissenso con le politiche di Mosca. La frattura definitiva si è consumata nel gennaio 1990 quando il governo sovietico provocò centinaia di morti nel tentativo di sopprimere il movimento indipendentista azerbaigiano: un’azione inaccettabile per il futuro presidente, che dopo una ferma protesta pubblica contro l’operato delle autorità di Mosca decise di lasciare il Partito comunista sovietico.

Heydar Aliyev in quel periodo è a Nakhchivan, sua città natale, proprio per assurgere come figura di spicco del movimento nazionalista. Dopo essere stato eletto deputato nel Parlamento di Baku, nel 1991 Heydar Aliyev diventò presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Nakhchivan. È un anno decisivo per la storia del Paese caucasico che, il successivo 30 agosto, dichiarerà la sua indipendenza dall’Unione sovietica, un atto che diventerà ufficiale solo dopo la dissoluzione ufficiale dell’Urss a dicembre. Un anno decisivo ma non semplice per l’Azerbaigian che si trovò da subito coinvolto in un conflitto con l’Armenia. Furono anni difficili per il neonato Stato caucasico, che tuttavia ne fecero assurgere la figura di leader, tanto che il 24 giugno del 1993 l’Assemblea nazionale di Baku lo elesse presidente dell’Azerbaigian. Con la fine delle ostilità con l’Armenia – dolorose per l’Azerbaigian a causa della perdita di territori internazionalmente riconosciuti sotto la sovranità di Baku –, il neo presidente si è concentrato sulla costruzione di un’economia nazionale, partendo dalla riforma agraria, i cui dettami principali saranno addirittura inseriti nella Costituzione azerbaigiana adottata nel novembre del 1995.

Gli anni di Heydar Aliyev alla guida dell’Azerbaigian, tuttavia, sono soprattutto gli anni dello sviluppo delle cospicue risorse energetiche del Paese. Un’attività culminata con la firma del cosiddetto “Contratto del Secolo” avvenuta il 20 settembre del 1994: in questa data l’azienda britannica Bp, le statunitensi Amoco, Unocal, Exxon, McDermott e Pennzoil, la russa Lukoil, la norvegese Statoil (ora Equinor), la turca Tpao, la saudita Nimir, la scozzese Ramco e la società petrolifera statale dell’Azerbaigian Socar siglarono l’accordo per lo sviluppo Azeri-Chirag-Gunashli nel settore azerbaigiano del Mar Caspio. Fu un punto di svolta per l’economia dell’Azerbaigian e per lo sviluppo della produzione e l’export di idrocarburi. E proprio lo sviluppo del settore energetico ha dato un notevole contributo alle relazioni fra l’Azerbaigian e l’Italia: sarà proprio la visita a Roma di Heydar Aliyev del 1997 a gettare le basi per un rapporto che ora ha la valenza di Partenariato strategico. Il livello elevato dei rapporti bilaterali è stato riconfermato grazie alla Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico multidimensionale siglata durante la visita di Stato del Presidente Ilham Aliyev a febbraio del 2020: proprio alla fine di quell’anno il Gasdotto transadriatico (Tap) – un progetto frutto della visione di Heydar Aliyev – inizierà a erogare forniture dirette dal Paese caucasico verso l’Italia.

Anche l’ambasciatore azerbaigiano in Italia Rashad Aslanov ha voluto commentare questa importante ricorrenza. “Nel centesimo anniversario del leader nazionale dell’Azerbaigian, Heydar Aliyev, non posso che ribadire la sua fondamentale importanza per il mio Paese. La sua eredità, che spazia dai fondamenti democratici, alla politica estera multivettoriale, alla politica energetica e alla liberazione dei territori occupati e la garanzia della integrità e sovranità territoriale, per citare solo alcuni aspetti del suo pensiero illuminato, permea la vita dell’Azerbaigian e di tutto il popolo azerbaigiano. Siamo grati per il suo impegno, per la sua instancabile tenacia e per il coraggio con cui ha permesso all’Azerbaigian di rialzarsi dalla difficile situazione post sovietica e raggiungere l’incredibile attuale livello di sviluppo”, ha affermato l’ambasciatore.

