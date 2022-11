Autonomie, il ministro Fitto: “Il governo si muoverà nell’ambito della Costituzione”

È prevista per oggi alle 13 una riunione tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e alcuni ministri, tra cui quello per gli Affari regionali Roberto Calderoli

È prevista per oggi alle 13 una riunione tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e alcuni ministri, tra cui quello per gli Affari regionali Roberto Calderoli, sull’autonomia. Ieri il ministro Calderoli aveva incontrato i presidenti di Regione.

Sulle autonomie il governo si muoverà nell’ambito della Costituzione. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, al suo arrivo al consiglio Affari generali di Bruxelles. “Le polemiche che vengono fatte, sono molto strumentali. Gli articoli della Costituzione che regoleranno questo provvedimento sono noti a tutti, è evidente che non ci sarà nessun provvedimento che punta a dividere il Paese, ma a fare esattamente il contrario”, ha detto. “C’è un dibattito surreale”, ha sottolineato il ministro alla stampa. “Si dice che l’autonomia dividerebbe il Paese e creerebbe delle difficoltà, ma oggi il Paese non ha queste differenze clamorose?”, ha risposto ai cronisti presenti. “Penso che sia una polemica strumentale e che dobbiamo lavorare, grazie a questo tipo di soluzione, per trovare un equilibrio e accompagnare una riforma che possa rafforzare non solo l’unità del Paese, ma far compiere passi in avanti alle regioni che oggi, senza autonomia, sono decisamente indietro”, ha concluso.

“Vivere l’autonomia come un accaparramento di risorse o come uno scontro Nord-Sud è sbagliato, perché è prevista invece dalla Costituzione. E trovo un errore anche non dare centralità ai Lep”. Lo ha detto a “Forrest” su Radio 1 Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. “Nel testo messo a punto come governo Draghi avevamo previsto la definizione dei livelli essenziali di prestazione, avevamo iniziato a finanziarli a partire dagli asili nido al Sud e dal trasporto per persone con disabilità, avevamo costituito anche un fondo perequativo di 4 miliardi di euro”, ha aggiunto. “Ad oggi la bozza del ministro Calderoli tralascia invece i Lep, spero pertanto che venga rivista. Senza Lep non può esserci autonomia”, ha concluso l’ex ministro.

