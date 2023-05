Autonomia, Zaia: “Ci sono livelli istituzionali che vanno rispettati”

Alle solite: di chi è la manina che ha diffuso via Linkedin la bozza del Servizio del Bilancio del Senato con la bocciatura della riforma Calderoli sulle Autonomie, gettando scompiglio nella maggioranza e ansia nelle file leghiste? Il governatore del Veneto, Luca Zaia, per esempio, vorrebbe tanto saperlo ma non ne ha idea. “Siamo qua a parlare di una manciata di righe a commento dell’articolo 8 di questa legge che non si capisce bene chi abbia scritto – dice alla “Stampa” -. ‘Il signor Servizio di Bilancio’ piacerebbe sapere chi è, almeno per confrontarsi con una persona in carne e ossa e metterla a discutere con i nostri accademici che hanno contribuito a scrivere la riforma e che dicono esattamente il contrario”. “Io credo – continua – che si sia sorpassato il limite della relazione tecnica: qui ci sono giudizi più politici che tecnici e la prova provata è che fior fiore di accademici e studiosi sostengono esattamente il contrario”. Non ha ancora sentito il ministro Calderoli: “No, non l’ho sentito, ma c’è un comune pensare. Qui sovrano è il Parlamento e ci sono livelli istituzionali che vanno rispettati. Il primo è il capo dello Stato che ha esaminato e firmato il disegno, poi il governo che lo ha varato, e infine le Camere che lo dovranno ratificare. Mai visto in vita mia una relazione che si spinge a considerazioni gratuite. Io ho rispetto per il lavoro di tutti, ma se di lavoro professionale dobbiamo parlare, allora vorrei vedere da dove hanno tratto i dati su cui basano le loro considerazioni”.

Queste Autonomie sembrano sempre a portata di mano e invece… “Che ci siano sacche ostili alle Autonomie sta nelle cose. Tutte le riforme rappresentano grandi cambiamenti sociali e culturali. Evidentemente c’è chi non crede a questa riforma e chi non la vuole, allora fa il piacere di candidarsi in Parlamento, farsi eleggere ed eventualmente votare contro, altro che nascondersi dietro relazioni tecniche”. Al di là dei sospetti e dei veleni, ci sono comunque norme che si possono migliorare: “Spetterà al Parlamento farne una discussione. Ma vedere che una relazione si spinge così avanti fino a sentenziare che si tratta di riforma pericolosa, non è che mi ispiri a chissà quali migliorie. Magari scopriamo che l’ha scritta il premio Nobel della finanza e allora diremo: ‘Ci scusi, non avevamo capito niente’, ma almeno potremmo interloquire mettendo in campo i nostri professori”. Calderoli dice che se la riforma non passa si dimette dalla politica: “Io non faccio nessun annuncio: ho fatto il mio dovere da cittadino con un mandato dal popolo e il voto di due milioni e 270 mila veneti, il mio futuro e la mia reputazione li avevo messi sul piatto quando ho fatto i referendum. Le considerazioni finali le farò il giorno che la vedrò votata. Non è più nelle mie mani questa legge, e quello che potevano fare a livello regionale lo abbiamo fatto. Infatti siamo arrivati a un disegno di legge oggi in discussione in Parlamento”, ha concluso Zaia.

