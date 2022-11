Calderoli incontra le Regioni per la riforma sull’autonomia: dibattito costruttivo ma restano le criticità

Sul tavolo, una bozza di decreto legge che nelle ultime ore aveva generato non pochi malumori in alcuni presidenti del Mezzogiorno, che avevano accusato il ministro di spaccare in due l'Italia sul fronte dei diritti essenziali come quello all'istruzione o alla sanità

Un primo incontro preparatorio, l’inizio di un dibattito segnato non da contrarietà di principio ma dalla volontà di discutere costruttivamente delle opportunità, così come delle criticità, che la riforma sull’autonomia differenziata prevede, e che possono e devono essere risolte. Questo, nelle parole di molti dei presidenti di Regione presenti alla riunione, lo spirito dell’incontro sull’autonomia differenziata che si è tenuto oggi, nella sede della Conferenza delle Regioni, tra i governatori e il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.

Sul tavolo, una bozza di decreto legge che nelle ultime ore aveva generato non pochi malumori in alcuni presidenti del Mezzogiorno, che avevano accusato il ministro di spaccare in due l’Italia sul fronte dei diritti essenziali come quello all’istruzione o alla sanità. Unità ritrovata, dunque? Sì e no. A rassicurare sul fatto che si sia trattato di una riunione proficua sono stati sia il ministro Calderoli, che ha parlato di incontro “assolutamente positivo” su “un percorso che dobbiamo fare insieme”, che il “padrone di casa”, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, il quale ha rimarcato la presenza di “un clima positivo” all’interno della Conferenza e la volontà da parte di tutti, “ovviamente con sfumature”, di “andare verso un processo di autonomia”.

“Sostanzialmente – ha spiegato Calderoli – non c’è stato nessuno che si sia dichiarato contrario” all’autonomia differenziata, ma è stato richiesto che si inseriscano “principi per cui non ci siano parti che possano essere danneggiate rispetto ad altre, cosa che condivido assolutamente”. Su questo fronte, dunque, “non c’è una spaccatura una tra Nord e Sud, ma la paura del Sud che qualcuno se ne avvantaggi a svantaggio loro”, ha precisato il ministro, auspicando che “tutti possano trarre un vantaggio, piccolo o grosso, da questa riforma”. Per quanto riguarda invece le materie che possono essere oggetto di trasferimento di competenze dallo Stato alle singole regioni, Calderoli ha sottolineato che queste “sono in Costituzione e non posso toccare quello che è scritto in Costituzione”.







Pieno via libera alla riforma è arrivato dai presidenti delle regioni Veneto e Liguria, Luca Zaia e Giovanni Toti, i quali hanno ribadito come l’autonomia differenziata sia “un progetto costituzionale”, che “non toglie niente a nessuno”, prevedendo solo che “alcune competenze dello Stato passino alla singola Regione, e che le risorse che lo Stato spendeva per quella singola Regione siano date direttamente alla Regione”. Per quanto mi riguarda – ha spiegato il governatore ligure – l’autonomia, quando arriverà, sarà sempre troppo tardi”, perché “la Costituzione la prevede, la attendiamo da molto tempo e se questo Paese è a due o a tre velocità certo non lo si deve all’autonomia e alle regioni, ma semmai a un mal utilizzato centralismo che ha sbagliato molto nell’allocazione delle risorse nel nostro Paese”. Oggi, ha sottolineato, c’è stato “un primo round di confronto con il nuovo governo proficuo e positivo, in cui nessuna regione si è sottratta al dibattito con il ministro”. “Quello di oggi – gli ha fatto eco il governatore veneto – è uno scambio di idee, ma dobbiamo avere tutti un chiaro obiettivo, che è quello del regionalismo”, ossia “che possa avere adempimento fino in fondo la Costituzione di questo Paese, e quello che i Padri costituenti prevedevano: pensare un Paese autenticamente federalista. Purtroppo è autenticamente centralista”. “Chi è contro l’autonomia, è contro la Costituzione”, ha evidenziato ancora.

Sostegno al progetto è arrivato anche dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, secondo cui l’autonomia “va letta non come un problema di risorse che poi competono tra Nord e Sud creando squilibri”. “Tutt’altro – ha proseguito -, è giusto che vi sia una specificità nella competenza e nell’azione della Regione, che poi va nel senso dell’articolo 5 della Costituzione”. Del resto, ha aggiunto il presidente, “sono anni che il percorso dell’autonomia va avanti, perché è già nei fatti che abbiamo forme di auto-organizzazione per gestire con migliore efficienza dei servizi a beneficio dei cittadini nelle singole regioni”.

Sostegno più moderato quello del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, secondo cui “nessuno è contro l’autonomia differenziata in quanto tale ma per poter proseguire e trovare un possibile accordo bisogna che ci siano condizioni molto precise”. In primis, ha chiarito, servono “una legge quadro che definisca tempi, modi e cornici” e la definizione dei Lep, posizione definita “inderogabile”. E poi il coinvolgimento del Parlamento, “anche per la questione banale che, siccome è il Parlamento che deve votare un’eventuale concessione di un’autonomia a una regione, gran parte dei parlamentari che devono votarla non sono eletti in quella regione”. Dal governatore dell’Emilia-Romagna, però, anche una precisazione sulle materie che possono essere oggetto di trasferimento di competenze: “Andrebbero eliminate la questione dei residui fiscali, perché se si entra in quella questione si rischia la secessione e non l’autonomia, e la scuola, che va tolta dal banco”. Ad esprimere qualche perplessità in più è stato il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che ha rimarcato di non avere “alcun pregiudizio ideologico” e che, anzi, “ci sono materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata e creare potenzialmente ricchezza anche nelle Regioni del Sud”. “Il tema – ha tuttavia chiarito – è che l’Autonomia differenziata è il modo per dare attuazione ad una parte della Costituzione, nella parte in cui prevede i diritti civili e sociali degli italiani e il ruolo delle Regioni. Dobbiamo dare attuazione a tutta questa parte della Costituzione, e quindi non solo all’articolo 116, ma anche al 119, ed è utile che si definiscano i livelli essenziali delle prestazioni e quindi i diritti che vanno riconosciuti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Così come è utile che si archivi l’ingiusto criterio della spesa storica per finanziare questi diritti, ma che si faccia funzionare la perequazione”. Per questo, ha detto ancora, “noi siamo disponibili a realizzare una legge che dia attuazione agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, ma non vogliamo nessuna fuga in avanti soltanto per una parte della legge, vale a dire per quella che riguarda l’Autonomia differenziata, perché riteniamo che nella Costituzione tutto va tenuto insieme, anche quando si tratta di attuarla”.

La posizione più dura è però quella del governatore pugliese Michele Emiliano, secondo cui la bozza Calderoli “viola la Costituzione”. Questa, infatti, ha affermato, “dice che, se una Regione e il governo fanno un’intesa su un assetto diverso, per esempio, sulle competenze dei finanziamenti, il Parlamento non può mettere becco, può solo dire sì o no, come se fosse un trattato internazionale”. “La Costituzione questa cosa non la prevede e, da questo punto di vista, la bozza Calderoli è un errore”, ha detto ancora. Dal governatore pugliese anche un forte richiamo alla necessità di “una legge cornice che stabilisca attraverso un dialogo stretto con la Conferenza delle Regioni quali siano le materie che possono essere oggetto di intesa e quali invece debbano essere necessariamente escluse”. “È escluso per esempio – ha affermato – che alcuni gangli come la scuola, l’energia o il trasporto possano essere oggetto di una delega alle Regioni. Il rischio è quello di una Babele nella quale un cittadino italiano spostandosi sul territorio nazionale trova ordinamenti giuridici e regole diverse determinate dalle regioni e non più dallo Stato nazionale”. “Se l’autonomia differenziata serve a superare la questione meridionale e dare a tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, se ne può parlare”, ha spiegato Emiliano, che ha tuttavia chiarito la diffidenza di alcune regioni meridionali: “Questa discussione è partita con la secessione, è proseguita con il federalismo fiscale, ora simo in un’ipotesi ridotta di autonomia differenziata: è chiaro che qualche piccola diffidenza le regioni del Sud legittimamente ce l’hanno”.

